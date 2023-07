Basta aloni e impronte sui vetri: puliscili in 5 minuti con il metodo infallibile consigliato da Tessa Gelisio

I vetri sono davvero difficili da pulire. Sempra che gli aloni non vadano mai via. Ma ecco un rimedio infallibile consigliato dalla conduttrice Tessa Gelisio. Saranno puliti e splendenti in pochi minuti. Scopriamo cosa usare.

Le faccende di casa sono sempre noiose e impegnative. E con il caldo diventano ancora più faticose.

Ma per avere tutti gli ambienti puliti ed igienizzati c’è bisogno di rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Per riuscire ad eseguire tutti i lavori di casa è necessario organizzarsi.

Fortunatamente esistono una serie di elettrodomestici che ci semplificano la vita.

Inoltre, per velocizzare le pulizie di casa dobbiamo avere tutti gli strumenti necessari. Detersivi, spugne, panni in microfibra, guanti, ecc.

I rimedi naturali per le pulizie di casa

Il mondo dei detersivi è davvero ampio. Spesso non sappiamo neanche quale scegliere.

Ma sai che puoi sostituirli con dei prodotti ecologici e che hai già in casa? Ad esempio, il bicarbonato e l’aceto sono perfetti per pulire la maggior parte delle superfici e per rimuovere il calcare. Il limone è ottimo per eliminare i cattivi odori e il sale è usato come sbiancante naturale.

Ma c’è anche un altro prodotto che non dovrebbe mai mancare in casa. Versatile, utile e prezioso per le pulizie. Parliamo dell’acido citrico: una sostanza multiuso che ti permetterà di dire addio a molti detersivi per il bucato e la pulizia della casa. Un prodotto economico, molto apprezzato e consigliato anche dalla bravissima conduttrice televisiva Tessa Gelisio.

Basta aloni e impronte sui vetri: ecco il rimedio consigliato dalla conduttrice Tessa Gelisio

Tessa è anche un’autrice, una blogger e un’imprenditrice. Grande amante della cucina, della natura, dei viaggi e degli animali.

Ma è anche un’esperta di sostenibilità e problematiche ambientali, infatti tramite i suoi social, condivide idee e consigli sul tema.

Uno di questi consigli riguarda proprio i vari modi di usare l’acido citrico. Tra i vai impieghi, la conduttrice ci suggerisce di utilizzarlo per pulire i vetri.

Le superfici vetrate si sporcano facilmente. Polvere, pollini, impronte, ecc.

È necessario pulirle per bene ed utilizzare i prodotti giusti, per evitare di lasciare aloni o danneggiarle irrimediabilmente.

Ecco che ci viene in aiuto il metodo consigliato da Tessa Gelisio.

Ma cosa fare?

In un contenitore spray versa 1 litro di acqua, 1 cucchiaino di acido citrico e 1 cucchiaino di detersivo per i piatti (meglio se ecologico).

Miscela tutti i prodotti e poi struzza sul vetro. Pulisci con un panno in microfibra ed asciuga. Otterrai dei risultati davvero eccezionali e in pochi minuti basta aloni e impronte sui vetri.

Sai in che momento della giornata pulire i vetri?

Un ultimo consiglio. Meglio lavare i vetri durante le giornate nuvolose oppure quando la luce del sole non è troppo forte (mattino presto o sera). Questo perché i raggi solari, potrebbero immediatamente asciugare l’acqua e il prodotto utilizzato. Inoltre, la luce non ci permette di vedere gli aloni e le macchie.