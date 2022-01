Buoni e versatili, i prodotti della stagione invernale abbondano sulle nostre tavole.

Cavoli di ogni tipo hanno fatto il loro ingresso in cucina. Cavolfiori, cavoli verza e broccoli sono i più gettonati, ma non mancano gli amanti dei cavoletti di Bruxelles e altre specie.

Immancabili, poi, gli ortaggi a radice come carote e patate ma anche rape, ravanelli e topinambur.

Ed ancora, zucca, zucchine e verdure a foglie verdi come spinaci, sedano, lattuga, crescione, catalogna e tanti altri. In questo periodo anche cipolla e porro sono alimenti molto utilizzati.

Ovviamente, con l’avvento della coltivazione in serra e di sistemi all’avanguardia, possiamo reperire quasi tutti i prodotti in ogni mese dell’anno. Tuttavia, è sempre una buona regola prediligere alimenti di stagione. A tal proposito, segnaliamo anche qualche golosa ricetta.

Ricette facili e veloci

Per quanto riguarda le ricette c’è l’imbarazzo della scelta. Amatissime, ad esempio, queste polpette di cavolfiore pronte in pochi minuti.

Per chi vuole portare in tavola un contorno gustoso e semplicissimo, ecco anche la ricetta che sta facendo impazzire gli utenti di Facebook.

Infine, chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, potrebbe optare per una ricetta buona e veloce. Difatti, non serve far bollire il cavolfiore per preparare un contorno gustosissimo che sarà pronto in 15 minuti.

In questo caso, per i nostri Lettori abbiamo scelto 3 ricette pratiche e gustose con il cavolfiore, ma ovviamente basterà sfogliare la rubrica di cucina per scoprire tantissime altre prelibatezze, magari a base di broccoli o di verza.

Ciò che accomuna questi alimenti, oltre alla bontà, ovviamente è anche il cattivo odore che emanano durante la cottura. Come ovviare al problema?

Dunque, ecco come cucinare cavolfiori e broccoli ma anche verza e cipolle senza cattivo odore con 1 solo trucchetto facilissimo

Sappiamo bene che alcuni alimenti, durante la cottura, sprigionano un odore intenso, talvolta anche piuttosto insopportabile. Una puzza che si propaga velocemente e s’impregna anche su tende e suppellettili.

Per evitare che l’odore di questi alimenti infesti tutta la casa, possiamo avvalerci di un piccolo escamotage. Non serviranno deodoranti per ambienti e neanche prodotti dispendiosi. Basta dell’acqua e un classico limone.

Duque, ecco come cucinare cavolfiori e broccoli ma anche verza e cipolle senza cattivo odore con 1 solo trucchetto facilissimo.

Il trucchetto va utilizzato poco prima della cottura. In buona sostanza, bisognerà far bollire dell’acqua in un pentolino. Intanto, prendere il limone, tagliare la buccia e grattugiarla. Poi, spremere per ottenere anche il succo.

A questo punto, aggiungere nel pentolino sia il succo che la buccia di limone.

Portare ad ebollizione a fuoco lento. Poi, procedere con la cottura dei nostri alimenti. Lasciare sul fuoco anche l’acqua e limone.

Grazie alle proprietà e al profumo del limone, il cattivo odore degli altri alimenti si neutralizzerà sensibilmente. Un rimedio della nonna semplicissimo ma da provare assolutamente.