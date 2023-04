Azioni come Moncler e, soprattutto, Brunello Cucinelli si sono distinte negli ultimi mesi per la loro performance a Piazza Affari. Quella dell’11 aprile, però, è stata una giornata all’insegna della debolezza in un contesto molto rialzista. In una seduta che visto il Ftse Mib guadagnare oltre l’1% abbiamo assistito a una giornata debole per le principali azioni del settore lusso del Ftse Mib. Cerchiamo di capire, quindi, se si è trattato di una semplice pausa in un percorso ancora rialzista oppure l’inizio di una fase di ribasso dopo tanto correre. Ricordiamo che anche a livello europeo i due big del Ftse Mib hanno registrato tra le migliori peformance del settore.

Le azioni Moncler perdono forza relativa rispetto al Ftse Mib le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta dell’11 aprile in rialzo dello 0,25% rispetto alla seduta precedente a quota 63,42 €.

Come si vede dal grafico tutti gli indicatori sono impostati al rialzo. Le ultime sedute, però, hanno visto una diminuzione della forza relativa del titolo rispetto al Ftse Mib. Tanto che la forza relativa di Mansfield si è portata in territorio negativo. Un brutto segnale di debolezza che se associato alle difficoltà nel superare la resistenza in area 64,38 € potrebbe preludere quanto meno a una fase di ritracciamento.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 61,10 €, però, potrebbe portare a un’inversione ribassista.

Giornata debole per le principali azioni del settore lusso del Ftse Mib, in particolare per Brunello Cucinelli

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta dell’11 aprile in ribasso dell’1,77% rispetto alla chiusura precedente, a quota 88,60 €.

Dopo avere registrato un nuovo massimo storico in area 94,5 € e raggiunto la massima estensione rialzista in area 90 €, le quotazioni hanno iniziato una fase ribassista che al momento non è ancora preoccupante, ma che potrebbe portare il titolo in area 84,4 €. Questo è l’obiettivo ribassista più probabile del ribasso e dal quale potrebbe partire una nuova fase rialzista.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora potrebbero essere possibili ritorni in area 80 €.

Articoli che potrebbero interessarti

Come capire se i mercati azionari sono pronti per nuovi rialzi?

Dopo +6% in un mese ora i BTP potrebbero perdere diversi punti percentuali