Facebook in passato ha lanciato l’applicazione Gaming ma purtroppo non ha avuto fortuna. Il colosso di Menlo Park non ha abbandonato l’idea ed ha corretto il tiro. Infatti, sarà possibile giocare in streaming direttamente da Facebook senza dover scaricare nessuna applicazione. In questo modo sono stati eliminati hardware e download.

Dalla piattaforma del social network si gioca direttamente in streaming. Per ora, sarà possibile farlo solo con Android. La nuova versione di Facebook Gaming è disponibile solo in versione in alcuni stati americani e prossimamente sbarcherà in Europa.

La tecnologia

La società di Cupertino per consentire di giocare ai videogiochi senza scaricare nessun applicativo, ha sfruttato la tecnologia del provider cloud Playgiga. Quest’ultimo è entrato a far parte della famiglia di Facebook circa un anno fa quando Mark Zuckerberg acquistò il provider cloud Playgiga per 70 milioni di dollari.

Come funziona

Facebook Gaming ha in memoria sei giochi gratuiti. L’utente può avviarli in streaming con facilità. Cambia ben poco rispetto a vedere un video oppure a partecipare ad un gioco presente nell’apposita sezione.

Scopriamo i giochi interattivi

Golf PGA Tour Golf Shootout di Concrete Software, wrestling WWE SuperCard di 2K Games compaiono tra i 6 giochi ai nastri di partenza. Il catalogo sarà aggiornato ogni settimana. Inoltre, Facebook punta anche sull’originalità. Ogni utente, infatti, può scegliere un nome e un avatar diversi dal proprio profilo. Inoltre i giochi saranno sempre gratuiti. I giocatori maniacali hanno una opportunità in più.

Gli sviluppatori che integrano Facebook Login for Gaming possono abilitare il cross-play. Di conseguenza con un unico accesso sarà possibile giocare allo stesso intrattenimento su piattaforme diverse. L’azienda di Cupertino per lanciare Facebook Gaming, al momento, non ha previsto nessun tipo di abbonamento. Accedere alla piattaforma dei giochi in streaming sarà gratuito in controtendenza con quanto fatto con Amazon Luna o Apple Arcade. Il colosso del web ha capito che far giocare in streaming direttamente da Facebook può generare forti guadagni.