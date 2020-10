L’Italia è uno dei Paesi con il più alto consumo di plastica al mondo. Soprattutto quando si tratta di bottiglie d’acqua. Il popolo italiano, infatti, sembra esserne un vero e proprio fan. Il problema, però, è che tantissime persone si lasciano trasportare dal “gusto dell’acqua” che scelgono. Controllano se sia minerale, da quale sorgente provenga, l’azienda che la produce. Ma si dimenticano di guardare ciò che in realtà è forse l’informazione più importante. Infatti, c’è una cosa che andrebbe sempre controllata assolutamente prima di comprare una bottiglia d’acqua in plastica.

Ecco cosa si dovrebbe sempre guardare sull’etichetta delle bottiglie di plastica

Dunque, bisogna sempre controllare le etichette delle bottiglie prima di acquistare. E il motivo è molto semplice. È necessario controllare, infatti, il simbolo del riciclo che indica quale tipo di plastica si è utilizzata. Se si legge PET, la plastica è stata utilizzata più di una volta. E questo fa aumentare il rischio che delle sostanze chimiche abbiano contaminato l’acqua. Se invece si legge HDP, vi è una buona percentuale che l’acqua non sia in alcun modo contaminata. Se piuttosto riporta il simbolo 3V, allora è meglio riporre la bottiglia sullo scaffale. Questo perché la plastica non è assolutamente sicura.

Altri simboli da controllare prima di acquistare l’acqua

Inoltre, è sempre bene vedere se l’etichetta riporta il simbolo LDPE. Questo è un indicatore di stranezza assoluto. Infatti, questo tipo di plastica dovrebbe essere usata solo per i sacchetti, e mai per le bottiglie. Se compare la sigla PS, la plastica potrebbe essere pericolosa, come nel caso del BPA.

Perciò, c’è una cosa che andrebbe sempre controllata assolutamente prima di comprare una bottiglia d’acqua in plastica, ed è questa. È doveroso porre la giusta attenzione per acquistare i prodotti in totale sicurezza e coscienza.

