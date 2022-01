Non per tutti il 2022 è iniziato come ci si aspettava, in particolare dopo tutti i patimenti passati nell’anno appena trascorso. Tuttavia quella che sta per arrivare potrebbe prospettarsi una settimana ricca di sorprese e grandi soddisfazioni.

Tra i nostri mille impegni e pensieri, Stelle e Pianeti potrebbero portare un’inaspettata ventata di energia e positività con risvolti sorprendenti. È il caso ad esempio di Marte che, piazzato in Sagittario, sarà in grado di dare una scossa positiva su tutti. Tuttavia qualche segno fortunato risentirà maggiormente degli influssi benevoli degli Astri. Infatti già dalla prossima settimana soldi e fortuna baceranno questi segni secondo l’oroscopo 2022.

Buon compleanno!

Venere volteggia da tempo in favore di questo segno che ultimamente potrebbe aver trovato buone soddisfazioni sul fronte amoroso. Una ritrovata intimità con il partner o una scarica di passione per i single, è quello che Venere ha riservato ai nati Capricorno. Ma attenzione perché a partire dal 17 gennaio il Capricorno potrebbe ricevere un bel regalo dalle Stelle. Sembrano infatti arrivare interessanti opportunità lavorative e nuovi stimoli grazie agli influssi del Sole che brucia in questo segno. Il segreto sarà non farsi sorprendere dalla pressione e saper gestire al meglio le opportunità che, se ben sfruttate, potrebbero valere una vera fortuna.

Mercurio in Acquario aumenta il salario

Il 2021 non si è chiuso come speravamo e, forse, nemmeno i primi giorni del 2022 sono stati come li immaginavamo. Tuttavia dalla prossima settimana grazie al posizionamento di Mercurio in Acquario le cose potrebbero cambiare per i Gemelli, specie sul fronte lavorativo.

Grazie a questo allineamento potrebbero arrivare golose novità sul fronte finanziario. I tanti progetti messi in piedi potrebbero finalmente prendere forma e magari ripagare gli sforzi dei mesi passati. Finalmente dubbi e pensieri potrebbero diventare solo un brutto ricordo e, chissà, aprire le porte anche ad un nuovo amore.

Solitamente per presagire qualcosa che inizia bene e prosegue meglio si utilizza l’espressione “il buongiorno si vede dal mattino”. In questo caso il buongiorno comincia lunedì notte per i nati tra il 22 giugno e 22 luglio. Il segno del Cancro sarà baciato dagli influssi della Luna nuova di lunedì 17 che provvederanno a dare nuova energia. Tanti impegni sul lavoro potrebbero arrivare la prossima settimana ma da cui il Cancro potrebbe uscire vincitore indiscusso. Tra il 17 e il 23 gennaio saranno numerose le opportunità che possono aprirsi sul lavoro e, grazie alla Luna, non mancherà certo la forza per affrontarle.

