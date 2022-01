Quando la moda chiama bisogna farsi trovare pronti. In questo freddo inverno di inizio anno le proposte in voga riguardano capi e accessori riscaldanti come cappotti, sciarpe e soffici maglioni. Niente di meglio di questi ultimi, in particolare, per sentirsi chic e non patire i rigori di questo gennaio.

“Maglione” è un termine generico, che si suddivide in tante tipologie diverse. Se vogliamo affidarci a un modello specifico tanto pratico quanto caldo, dovremo puntare a un grande classico che ritorna. Scopriamo di quale si tratta.

Un evergreen non solo nel guardaroba maschile

I ritorni di classe nel campo della moda sono tanti, alcuni più inattesi di altri. Questo, però, è forse la logica conseguenza della stagione in cui ci troviamo. Il capo del quale non si potrà fare a meno fino alla fine dell’inverno è il dolcevita.

Il nome forse deriva dal celebre film di Federico Fellini del 1960, in cui un personaggio lo sfoggiava con eleganza. In ogni caso, questo maglione, che era inizialmente esclusivo dell’outfit maschile, divenne ben presto parte del guardaroba di donne e ragazze.

Vediamo come sfoggiare al meglio questo capo che fa del colletto particolarmente alto e coprente il suo tratto distintivo.

Come indossare con stile il maglione più morbido e caldo dell’inverno 2022, meglio di cardigan e lupetto

Il dolcevita è un capo che si adatta a ogni tipo di outfit: dal look più casual al più sportivo o elegante. Le tendenze di questa stagione vedono i colori neutri dominare sugli altri. Bianco, nero e grigio sono le varianti cromatiche più allettanti per risaltare con addosso questo capo intramontabile.

Partiamo dal dolcevita bianco. Il colore simbolo della purezza è forse il più semplice da indossare, perché si abbina praticamente a qualunque altra tonalità. Proviamolo in alternativa alla camicia, sotto a un elegante blazer e un pantalone tailleur. Perfetto sia in un look total white che con gilet e capispalla multicolore.

Il grigio che conquista

Comodità ed eleganza si concentrano nel dolcevita grigio. Questo colore tipico dell’inverno si dimostra versatile e mai banale. Da sfoggiare in un look da strada invidiabile con capospalla, jeans larghi e sneaker bianche. Geniale anche l’abbinamento con un grazioso cappotto couture impreziosito da paillettes e ricami vari.

La “black version” che incanta

Il nero è il colore perfetto per chi non vuole perdere tempo o non sa cosa mettere. Un dolcevita di questo colore si trova alla perfezione con un piumino corto o un overshirt estrosa.

Chi vuole può anche tentare la combinazione con i particolarissimi indumenti in vinile o latex. In ogni caso non deluderemo le aspettative. Ecco come indossare con stile il maglione più morbido e caldo dell’inverno 2022, meglio di cardigan e lupetto.

