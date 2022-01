In questo periodo dell’anno riusciamo ad apprezzare maggiormente i piatti caldi che ci coccolano nelle giornate più fredde.

Si sa, è fondamentale mantenere una sana ed equilibrata alimentazione che ci permetta di stare bene fisicamente e mentalmente.

Dovremmo sempre abbondare con frutta e verdura, soprattutto quelle di stagione che sono preziosissime per il nostro organismo.

Potrebbe anche essere utile sapere che per fare scorta di antiossidanti e abbassare i trigliceridi potrebbe esserci d’aiuto questo apprezzatissimo legume.

Anche preparare delle creme di verdura è semplicissimo, basta anche utilizzare degli scarti che solitamente tendiamo a buttar via.

Non butteremo più i gambi dei broccoli dopo aver scoperto come riutilizzarli per preparare questa calda e salutare crema invernale

In cucina, la creatività ci permette di realizzare con pochi ingredienti ed in poco tempo delle pietanze davvero squisite.

Per esempio, potremo preparare queste polpette che si sciolgono in bocca senza carne né pesce da cucinare in forno o in padella, adatte anche per i più piccoli.

Invece, per preparare questa crema dovremo separare le cimette dai gambi di 3 broccoli, ricordandoci però di tenere da parte le foglie.

Dovremo rimuovere le parti terminali del gambo che sono rovinate o particolarmente fibrose, aiutandoci eventualmente con un pelapatate. Dopodiché procediamo tagliando i gambi a piccoli cubi e mettiamo a lavare 2 patate che poi peleremo avendo cura di tenere le bucce da parte.

Dovremo tagliare a cubetti anche le patate e metterle in una pentola insieme ai gambi ed alle foglie dei broccoli. Aggiungiamo nella pentola 200 grammi di ceci già lessati e copriamo tutti gli ingredienti con dell’acqua.

Mettiamo a cuocere a fuoco basso per circa mezz’ora aggiungendo una piccola manciata di sale.

Infine, sarà soltanto necessario frullare il tutto fino ad ottenere una crema densa e ben amalgamata.

Cosa fare con le bucce di patate avanzate

Torniamo alle bucce di patate che avevamo conservato in una ciotola e condiamole con del sale, un filo d’olio e del rosmarino.

Copriamo il fondo di una teglia con della carta forno e disponiamo su di essa le bucce di patata, dopodiché inforniamole per una decina di minuti a 200°.

Quando avranno preso una colorazione dorata potremo tirarle fuori ed usarle per guarnire la crema, così da renderla più golosa con un tocco croccante.

