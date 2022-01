Sta per arrivare un periodo dell’anno che piace proprio a tutti. Anche per tutti coloro che non amano particolarmente la moda, il periodo sarà propizio per fare scorte di capi e accessori di ogni genere. Ci immaginiamo già scegliere quel fantastico maglione lavanda che avevamo visto nella vetrina di un negozio. Un bel pantalone, un vestito o un cappello nuovo, sarà questo il momento perfetto per comprare tutto praticamente a metà prezzo. Potremo scegliere dei colori eleganti e perfetti per tutte le occasioni, non solo per Capodanno. Questi due periodi dell’anno ci fanno sentire meno in colpa soprattutto quando si tratta di conti in banca. Inoltre, anche per chi scambia o rivende vestiti usati sarà l’occasione giusta per compare pochi ma buoni pezzi da aggiungere all’armadio.

Già dal 2 gennaio sarà possibile fare shopping a metà prezzo anche da casa

Eccoci ad un passo dalla fatidica data di inizio dei saldi invernali: tutto inizierà il 2 gennaio 2022. La durata esatta non si sa ancora con certezza assoluta, poiché i consueti 60 giorni potrebbero subire una modifica a causa della pandemia. Ma non c’è da disperarsi troppo. Infatti, in questi tempi moderni, potremo usufruire di fantastici sconti sia in negozio che online, direttamente a casa nostra. In questo modo potremo scegliere la giornata perfetta per girare in centro o riceverli direttamente nel nostro domicilio ed evitare assembramenti.

Vediamo cosa succederà in Italia nei prossimi giorni regione per regione

Già dal 2 gennaio sarà possibile fare shopping a metà prezzo, anche da casa, se viviamo in Basilicata o Sicilia, mentre se abitiamo in Valle D’Aosta dovremo aspettare fino al giorno successivo. Se invece siamo i meno fortunati che popolano le altre regioni d’Italia, dovremo attendere fino al 5 gennaio. Le variazioni del periodo di sconti dipenderanno da regione a regione. Nella maggior parte delle città italiane, avremo la possibilità di scegliere con tutta calma i nostri vestiti preferiti poiché gli sconti dureranno 60 giorni. Solo i veneti e i liguri potranno approfittare del tutto a metà prezzo per un tempo non superiore a 45 giorni. In ogni caso sul sito della Confcommercio potremo verificare data di inizio e fine per ogni regione e città della nostra penisola. In modo semplice e veloce avremo informazioni aggiornate e disponibili già da oggi.

Una particolarità della nostra penisola

Tutti i commercianti della Provincia Autonoma di Trento potranno liberamente scegliere quando effettuare i saldi. La loro libertà ha solo il vincolo di rispettare i 60 giorni di tempo che dovranno intercorrere tra la data di inizio e quella di fine degli sconti invernali.