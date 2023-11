Ghiotte occasioni di case a sconto grazie alla nuda proprietà: ecco dove e come trovarle

La nuda proprietà è una forma di acquisto che permette di comprare case anche con forte sconto. Come cercare case in nuda proprietà in vendita in Italia e alcuni esempi di immobili interessanti.

La nuda proprietà è una forma di acquisto di un immobile che prevede il trasferimento del solo diritto di proprietà. Il diritto di usufrutto rimane al venditore, che può continuare ad abitare o a godere del bene fino alla sua morte o fino a una scadenza prestabilita. Si tratta di una soluzione che può essere vantaggiosa per chi vende, perché ottiene una liquidità immediata e mantiene il possesso dell’immobile. Ovviamente è una soluzione interessante anche per chi compra, perché paga un prezzo inferiore rispetto al valore di mercato e può contare su una rivalutazione futura del bene. Abbiamo spiegato come funziona in dettaglio nell’articolo: come farsi dare dei soldi per vivere nella casa dei nostri sogni.

Come trovare casa da acquistare

Ma come trovare case in nuda proprietà in vendita in Italia? Esistono diversi canali per cercare questo tipo di immobili, tra cui siti web specializzati, agenzie immobiliari, annunci online. Alcuni siti web offrono una sezione dedicata alla nuda proprietà, dove è possibile filtrare le ricerche per località, prezzo, superficie e altre caratteristiche. Anche alcune agenzie immobiliari propongono immobili in nuda proprietà tra le loro offerte. Inoltre, è possibile consultare gli annunci online su portali di compravendita generalista. A volte si possono trovare offerte anche sui gruppi dei socialnetwork dedicati alla compravendita degli immobili.

Ghiotte occasioni di case grazie alla nuda proprietà

Per avere un’idea delle opportunità di investimento in nuda proprietà, ecco alcuni esempi di case in vendita in Italia. Cercando sui vari portali immobiliari*, al momento della scrittura di questo articolo era in vendita la nuda proprietà di un trilocale in corso San Gottardo a Milano. L’appartamento è di 120 metri quadri e la richiesta era di 495.000 euro.

A Roma in zona Tintoretto era in vendita, sempre in nuda proprietà un attico. La casa 62 metri quadri era in vendita a 185.000 euro. A Firenze in Piazza Gualfredotto, zona sud della città, a 20 minuti a piedi da centro, era in vendita un trilocale di 52 metri quadri. La nuda proprietà della casa era in vendita a 65.000 euro. A Napoli, in zona Mergellina era in vendita un bilocale di 37 metri quadri. La nuda proprietà della casa era in vendita a 65.000 euro.

Come fare a capire se è un affare

Questi sono solo alcuni esempi di case in nuda proprietà in vendita in Italia, ma ce ne sono molti altri da scoprire e valutare. La nuda proprietà offre ghiotte occasioni di case a prezzo scontato, ma come fare a sapere se facciamo veramente un affare? Una idea precisa la può dare il confronto tra prezzo della nuda proprietà con quello di immobili simili venduti nella stessa zona. E comunque è sempre consigliabile affidarsi a professionisti esperti e qualificati, che possano offrire una consulenza adeguata e personalizzata.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)