L’anno 2023 è stato molto particolare. Rialzo per molti mesi fino ad agosto, poi forte correzione e ora risiamo sui massimi annuali. Dal punto di vista statistico non poteva essere diversamente, infatti siamo nella congiuntura terzo anno del decennio e terzo anno presidenziale americano. Questo secondo il calcolo delle probabilità significava 80% che il rendimento fosse positivo e che il minimo venisse segnato nel primo trimestre e il massimo fra fine novembre e la prima metà di dicembre. Inoltre, queste previsioni erano state rafforzate dal barometro della prima settimana dell’anno e poi da quello di gennaio. Probabilità del 94% circa che l’anno si chiudesse in positivo. Come sarà il 2024 per i mercati azionari mondiali?

I tassi di interesse

Nel corso dell’anno la FED e la BCE hanno alzato ripetutamente i tassi (fino a un livello intorno al 5%) per stimolare un rientro dell’inflazione verso il 2%. Questo, secondo le loro politiche, potrebbe essere un buon punto di equilibrio. I dati recenti proiettano un rientro dell’inflazione e un soft landing alle porte (che dovrebbe durare per molti anni), come proiettato dai nostri calcoli statistici degli ultimi mesi.

Molti addetti ai lavori proiettano un taglio dei tassi di interesse già nei prossimi 12 mesi, la nostra view invece è diversa. Infatti, lo studio delle serie storiche ci fa proiettare il seguente scenario economico:

i tassi rimarranno sui livelli attuali (forse saliranno di un altro pochino) ancora per molti anni. Un taglio dei tassi, o più degli stessi, potrebbe aversi a cavallo dell’anno 2027. Vedremo poi cosa accadrà.

Come sarà il 2024 per i mercati azionari mondiali?

Le nostre previsioni sono basate su calcoli statistici settati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi. L’anno dovrebbe essere positivo e il rialzo dovrebbe attestarsi intorno al 10/12% circa. Il minimo annuale che dovrebbe essere segnato nel mese di maggio, il massimo, invece, dovrebbe essere segnato a dicembre.

Da notare che i primi 6/7 mesi dell’anno sono attesi in un movimento laterale seguito da un rialzo fino a fine anno.

Il minimo di questo decennio dovrebbe essere stato già formato.

