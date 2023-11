Altro che mercatini di Natale italiani, il più grande d’Europa al coperto è a un passo dai nostri confini 

Nella stazione centrale di un’importata capitale europea si svolge ogni anno il mercatino di Natale al coperto più grande d’Europa. Scopriamo le caratteristiche del Christkindlimarkt e come raggiungerlo dall’Italia.

Se siete alla ricerca di una meta natalizia da sogno, non potete perdervi il mercatino di Natale di Zurigo, che si svolge nella stazione centrale della città. Il Christkindlimarkt non è un mercatino di Natale come tutti gli altri ma ha una caratteristica unica. Altro che mercatini di Natale italiani, il mercatino di Zurigo è il più grande d’Europa al coperto. Ha oltre 140 bancarelle che offrono prodotti artigianali, gastronomici e decorativi. Per gli amanti di questo genere di manifestazioni è un evento quasi imperdibile.

Altro che mercatini di Natale italiani, quello di Zurigo è veramente uno spettacolo

Il mercatino di Natale di Zurigo, chiamato anche Christkindlimarkt, è una tradizione che risale al 1993. Ogni anno, a novembre e dicembre, la hall della stazione si trasforma in un luogo magico, dove si respira l’atmosfera delle feste. Il punto focale del mercatino è l’imponente albero di Natale alto 10 metri. I visitatori possono illuminare l’albero pedalando su delle bici che creano energia e accendono le luci.

Il mercatino di Natale di Zurigo è il luogo ideale per trovare idee regalo originali e di qualità. Ma è soprattutto una esperienza da vivere, magari anche col palato per assaporando le specialità culinarie tipiche della Svizzera e di altri paesi. E per chi vuole fare shopping, tra le bancarelle si possono trovare bigiotteria, stoffe, candele, giocattoli, ceramiche, oggetti in legno e molto altro. Per i golosi, non mancano le proposte di cioccolato, formaggio, biscotti, vin brulé, punch e altre bevande calde.

Come raggiungere il mercatino di Zurigo dall’Italia

Il mercatino di Natale di Zurigo è anche un’occasione per scoprire le bellezze della città, che si illumina di luci e colori nel periodo dell’Avvento. Zurigo offre infatti molte attrazioni culturali, storiche e naturali, come il lago, il fiume Limmat, il centro storico, le chiese, i musei e i parchi. Inoltre, la città ospita altri mercatini di Natale, come quello di Sechseläutenplatz, di fronte al Teatro dell’Opera, o quello di Niederdorf, nella Città Vecchia.

Per raggiungere il mercatino di Natale di Zurigo dall’Italia, ci sono diverse opzioni. In aereo, si può atterrare all’aeroporto di Zurigo, che dista pochi km dal centro e che è collegato alla stazione centrale con treni frequenti. In treno, si può arrivare direttamente alla stazione centrale di Zurigo con i collegamenti diretti da Milano, Torino, Venezia e Roma. In auto, si può percorrere l’autostrada fino al confine di Chiasso, poi proseguire sulla autostrada svizzera fino a Zurigo.

