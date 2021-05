In questo precedente articolo avevamo presentato due occasioni per l’acquisto di immobili e appartamenti all’asta di proprietà del Ministero della Difesa. Proseguiamo sulla stessa falsariga ed esponiamo ulteriori due occasioni d’acquisto in Friuli Venezia Giulia.

Entriamo subito nel vivo, ecco una ghiotta occasione d’acquisto e investimento immobiliare dalla vendita all’asta di 2 palazzine del Ministero della Difesa.

La palazzina in vendita all’asta, sita a Precenicco

A Precenicco, provincia di Udine, il lotto 30/7559 (Asta Unica) riguarda una palazzina alloggi costituita da un unico corpo di fabbrica rettangolare ad uso residenziale. Ad esso vi si accede da un unico corpo scala mentre il fabbricato si sviluppa per 4 piani fuori terra che ospitano 8 distinte unità abitative. La superficie residenziale complessiva ammonta a 850 mq.

Esterno al fabbricato vi è un’ampia corte recintata che è di pertinenza esclusiva della palazzina. Nella corte esterna sono ubicati 8 box esterni e la centrale termica.

Le offerte d’asta saranno raccolte fino alle H 17.00 di venerdì 4 giugno mentre alle ore 10.00 di martedì 8 giugno ci sarà lo svolgimento dell’asta (telematica).

L’intera proprietà del lotto sarà libera al 1° turno d’asta (con incanto) mentre il prezzo dell’avviso è fissato in 298.005,00 euro. La cauzione è invece pari a 29.801,00 euro e dovrà depositarsi mediante fideiussione bancaria.

Il secondo lotto (30/7513) ci rimanda a Gradisca d’Isonzo, sempre in Friuli, dove anche qui troviamo un’intera palazzina alloggi all’asta (unica, con incanto).

Si tratta di un unico corpo di fabbrica rettangolare ad uso residenziale a cui si accede da un unico corpo di scala. Esso si sviluppa su 3 piani fuori terra ed ospita nel complesso 6 unità abitative per una superficie residenziale complessiva di 935 mq.

Il seminterrato ospita 6 cantine mentre all’esterno della palazzina c’è una vasta corte esterna recintata e di pertinenza, con 6 posti auto scoperti.

Il prezzo dell’avviso è in questo caso fissato a 425.747,00 euro mentre la cauzione a 42.575,00 euro (mediante fideiussione bancaria).

Le offerte saranno raccolte fino alle 17.00 di venerdì 4 giugno mentre il successivo mercoledì 9 alle ore 10.00 ci sarà l’asta vera e propria (telematica).

Raccomandiamo i Lettori di prendere visione integrale dei bandi di proprio interesse al fine di dipanare ogni possibile dubbio. O ricercare specifiche informazioni aldilà degli estremi qui esposti.

La vendita delle due palazzine avverrà tramite RAN, la Rete delle Aste Notarili, per cui il deposito delle cauzioni e le offerte avverrà tutto in sicurezza e a distanza. Sarà sufficiente quindi accedere al sito del Notariato e prendere visione integrale dell’elenco dei Notai c.d. Periferici e abilitati al RAN.

Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo altre tipologie di investimenti immobiliari interessanti e alternative al mercato residenziale.