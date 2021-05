Il prossimo giugno sarà un mese interessante per chi cerca occasioni d’acquisto tra gli immobili messi all’asta. A dismettere alcune unità sarà, infatti, il Ministero della Difesa che di recente le ha poste sul mercato. Tra il 7 e l’11 di giugno, infatti, si terranno le relative aste dove passerà di mano la proprietà degli stessi.

Iniziamo presentando in questa sede solo i dati salienti di alcuni lotti. Ecco dunque le occasioni da non perdere per l’acquisto a prezzo conveniente di immobili e appartamenti all’asta in queste due Regioni.

La palazzina in asta ad Udine

Ad Udine, in Friuli, il lotto 30/7369 (Asta Unica) riguarda un’intera palazzina alloggi costituita da un unico corpo di fabbrica ad uso residenziale. Al fabbricato si accede da due distinti corpi scala e si sviluppa su base rettangolare su sette piani fuori terra.

Esso ospita 24 unità abitative, oltre a un piano seminterrato preposto a 18 posti auto coperti e 24 locali deposito. Ancora, la palazzina è dotata di due corti esterne ad uso comune.

La superficie residenziale complessiva è pari a 2.749 mq e l’intera proprietà del lotto sarà libera al 1° turno d’asta. Il prezzo dell’avviso è pari a 1.545.015,00 euro mentre la cauzione è fissata in 154.502,00 euro, mediante fideiussione bancaria.

Le offerte saranno raccolte fino alle ore 17 di venerdì 4 giugno, mentre l’asta vera e propria (in modalità telematica) si terrà alle ore 12.00 di martedì 8 giugno.

Queste sono solo alcune delle occasioni da non perdere per l’acquisto a prezzo conveniente di immobili e appartamenti all’asta in queste due Regioni.

Le proprietà messe all’asta in Veneto

Il lotto 30/6529 (Asta Unica) rientra invece tra quelli con base d’asta più basso ed è sito a Portogruaro, Venezia. È costituito da due unità immobiliari ad uso residenziale. Esse sono poste al 2° piano di una palazzina composta da 21 unità abitative, 9 ad uso ufficio e 4 ad uso commerciale.

Queste due unità immobiliari oggetto dell’asta sono composte da ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, bagno, due camere e ripostiglio con wc. Risultano di pertinenza due terrazze e autorimessa in comune. La superficie residenziale è pari a 240 mq, e l’intera proprietà del lotto sarà libera al 1° turno d’asta.

Il prezzo dell’avviso, ossia il prezzo di partenza, è posto a 168.374,00 euro e le offerte saranno raccolte entro le ore 17.00 di venerdì 4 giugno. La cauzione è fissata a 16.838 euro mediante fideiussione bancaria, con le modalità indicate al punto 3 del Disciplinare d’Asta. Il giorno dell’asta è invece fissato giovedì 10 giugno alle ore 11.00 e sarà del tipo telematico.

Ecco le Occasioni da non perdere per l’acquisto a prezzo conveniente di immobili e appartamenti all’asta in queste due Regioni

Ovviamente si invitano i Lettori a prendere visione integrale del o dei bandi a cui si è particolarmente interessati. Ogni singolo lotto messo in asta, infatti, è corredato da una specifica scheda con una molteplicità di dati e informazioni che lo riguardano.

Gli immobili di cui sopra saranno venduti tramite RAN, vale a dire la Rete delle Aste Notarili. Si tratta del sistema informatico del Consiglio Nazionale del Notariato che consente di gestire in sicurezza e trasparenza le aste per via telematica.

Sul sito del Notariato è possibile prendere visione dell’elenco dei Notai c.d. Periferici e abilitati al RAN. Presso questi studi sarà possibile sia depositare la cauzione e presentare la propria offerta. Ma anche partecipare via web alle aste nel giorno in cui si tengono. In pratica non ci sarà bisogno di trovarsi presso lo studio dove fisicamente si tiene l’asta, ma si partecipa alle stesse anche a chilometri e chilometri di distanza.

Ricapitolando, ci sono occasioni da non perdere per l'acquisto a prezzo conveniente di immobili e appartamenti all'asta in queste due Regioni.