GF VIP 7, ecco cosa ha svelato Luca Onestini sul suo rapporto con Ivana Mrazova dopo l’esperienza in casa

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tra le coppie più amate dello show bisuness. Ecco cosa ha svelato il dentista del suo rapporto con l’ex fidanzata dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello VIP.

L’edizione del Grande Fratello VIP 7 si è appena conclusa. E a trionfare su tutti è stata proprio Nikita Pelizon. La finale è sicuramente stata piena di colpi di scena. E sono in tanti coloro che sono stati più che felici del risultato. Nonostante le luci della casa più spiata di Italia si siano spente, però, i pettegolezzi sembrano non avere fine. E in molti si chiedono come sia la vita di alcuni dei protagonisti dopo l’esperienza in casa. In particolare, in moltissimi vogliono sapere cosa sia successo tra Ivana Mrazova e Luca Onestini durante queste settimane.

Ecco come sta procedendo il loro rapporto

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono sicuramente tra le coppie più amate e seguite dello show business. La bellissima modella della repubblica Cieca e l’ex Mr Italia, infatti, hanno fatto sognare milioni di fan. Quando si erano conosciuti nell’edizione fatta insieme del Grande Fratello VIP, la scintilla era sotto gli occhi di tutti. Tanto che poi, una volta usciti, avevano iniziato la loro storia d’amore. E la relazione era durata per ben 4 anni. Quando avevano annunciato la rottura, i fan erano rimasti completamente sotto schock. E, dopo un anno, dalla separazione, ecco che i due si sono riavvicinati proprio nella casa dove si erano conosciuti.

Luca e Ivana: qual è ad oggi la situazione tra i due ex fidanzati? Ivana è entrata per qualche settimana nella casa del GF VIP per provare a vedere se poteva rinascere qualcosa con Luca. Ed effettivamente, come tutti hanno visto, la scintilla tra i due non si è mai spenta. Tanto che, durante la permanenza della modella in casa, il ritorno della coppia sembrava ormai preannunciato. Ma ancora non si sa bene cosa sia accaduto dopo l’uscita di Luca Onestini dalla casa del GF VIP. E ad annunciarlo è proprio lui. Il bel romagnolo, infatti, durante un’intervista, ha svelato quale è il suo rapporto ad oggi con la sua ex fidanzata.

GF VIP 7, Luca e Ivana: ecco come stanno le cose tra i due ex fidanzati ad oggi

Luca Onestini ha dichiarato che rivedere la sua ex fidanzata è stata l’emozione più forte che ha provato nella casa. E questo era sotto gli occhi di tutti. I telespettatori, infatti, ricordano bene le lacrime del romagnolo alla vista della sua ex. L’ex concorrente ha confessato che, una volta uscito dal reality, ha risentito più volte Ivana. E pare che tra i due non si

escluda un ritorno. Ovviamente, lo stesso Luca ha detto che stanno prendendo le cose con calma ed entrambi stanno capendo cosa vogliono. Ma sicuramente i fan possono tornare a sperare, perché sembra che dopo il GF VIP 7, Luca e Ivana potrebbero davvero tornare insieme.