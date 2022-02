Gettare nella spazzatura il mascara finito è sbagliato perché vale oro utilizzato come rimedio a questo diffuso problema

Tra i prodotti più utilizzati dalle donne per il make up troviamo i mascara. Si tratta di prodotti utili per rendere folte e voluminose le ciglia senza eccessiva fatica.

Nella maggior parte dei casi si preferiscono i mascara di colore nero ma non sono gli unici da scegliere.

I mascara possono durare anche alcuni mesi, tutto dipenderà dalla frequenza di utilizzo. Una volta terminato la tentazione sarà quella di gettare via lo scovolino del mascara e il suo contenitore.

Eppure gettare nella spazzatura il mascara finito è sbagliato dal momento che potrebbe essere utilizzato in modi molto interessanti. Sia in ottica di riciclo creativo che di attenzione all’ambiente riutilizzare oggetti in plastica difficili da smaltire sarà un’ottima idea.

Inoltre sarà anche un modo per risparmiare molto denaro. Infatti, lo scovolino del mascara può tranquillamente sostituire i piccoli pettini o gli strumenti venduti in profumerie o nei negozi di make up.

Prima di riutilizzare il mascara per altri utilizzi si consiglia di lavare lo scovolino e il contenitore con del sapone.

Se molto incrostato immergere entrambi i pezzi in una bacinella insieme a qualche goccia o scaglia di sapone di Marsiglia.

In questo modo si riuscirà a pulire per il meglio, se necessario strofinare lo scovolino con le mani e lasciare a mollo per qualche ora.

In seguito si potrà sfruttare come piccolo pettine per sistemare le sopracciglia dopo averlo passato nell’ombretto.

Oltre a questo si potrà anche utilizzare per sistemare i ciuffi ribelli e i baby hair. I baby hair sono dei capelli cortissimi che rendono difficile la vita di molte donne. Potranno essere sistemati utilizzando proprio lo scovolino del mascara.

Per fissare maggiormente questi ciuffi si potrà utilizzare del classico gel, della lacca o del gel all’aloe.

Sarà sufficiente versarne una goccia o spruzzarne un po’ sullo scovolino prima di passarlo sui baby hair.

Si sconsiglia di eccedere con il prodotto per evitare di appesantire eccessivamente i capelli.

Con questo piccolo trucchetto sarà semplice riuscire a domare i capelli ribelli per una chioma sempre in ordine. Tuttavia in alcuni casi questo non sarà sufficiente ma bisognerà procedere in maniera più drastica. In molte optano per un taglio ma sarà bene non fare da sé ma affidarsi a mani esperte.