Se la settimana del Natale è stata al top per 3 fortunatissimi segni che hanno brillato grazie a Marte e a Venere, quella di Capodanno sarà ancora più emozionante. Le stelle al momento girano a favore di alcuni segni zodiacali e soprattutto Venere, il pianeta dell’amore e della passione, sta emanando la sua influenza positiva proprio per la notte di Capodanno.

Prima di scoprire quali saranno i segni zodiacali baciati dalla fortuna di Venere che faranno faville durante l’ultimo dell’anno, preoccupiamoci per quei segni che, invece, sono stati un po’ abbandonati dagli astri. Infatti, sarà una fine dell’anno disastrosa per questi 3 segni zodiacali che però avranno una rivincita in amore e fortuna nel 2022.

In questo caso, bisognerà attendere il primo mese dell’anno nuovo, in cui la parola ricorrente sarà ripartenza. Altri segni, invece, stanno già esultando per questo mese di dicembre incredibile, per cui la fortuna si protrarrà anche per il 2022. E in questa fortuna, vi saranno botti di Capodanno nel vero senso della parola per questi 3 segni zodiacali travolti dalla passione di Venere.

Un Capodanno da ricordare

Ebbene sì, sarà un Capodanno da ricordare quello in cui saluteremo il 2021. Tra buoni propositi per l’anno che verrà e festeggiamenti, Venere ha deciso di puntare proprio su 3 segni zodiacali che potrebbero vivere intense emozioni. I baciati dall’amore e della passione saranno il Sagittario, il Leone e l’Acquario.

Iniziamo dal Sagittario e anticipiamo che sarà un oroscopo focoso. Infatti, Venere farà da compagnia ai nati sotto il segno in tutto e per tutto. Per questo Capodanno, il Sagittario avrà voglia di leggerezza e divertimento allo stato puro. Cosa che accadrà ai single, per i quali le stelle suggeriscono incontri molto piacevoli. Per quanto riguarda, invece, le coppie consolidate, il Sagittario avrà una carica di passione e tanto amore da regalare alla persona amata, anche grazie alla Luna.

Proseguiamo con il Leone, il quale avrà dalla sua parte non solo Venere ma anche Luna e Marte. Meglio di così come si potrebbe passare Capodanno? Infatti, il Leone sarà irresistibile agli occhi di tutti e farà conquiste e faville, se è single ovvio. Per le coppie appena nate, invece, potrebbero esserci delle gelosie proprio per questo charme attraente, ma grazie alla persuasione che contraddistingue il Leone tutto andrà liscio come l’olio.

Terminiamo con l’Acquario, per cui per questo Capodanno esiste solo una parola d’ordine: divertimento. Con il suo carattere spontaneo, giocoso ed estroverso è possibile scalfire un Acquario in preda all’entusiasmo? Assolutamente no, per cui anche questo ultimo giorno dell’anno si scatenerà come non mai. Proprio in questo divertimento, è possibile che l’Acquario abbia un incontro molto, molto, molto inaspettato. Pertanto prepariamoci a tutto perché Venere e Luna giocheranno parecchio!

