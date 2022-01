Tra una fetta di pandoro e un flûte di spumante non dimentichiamoci dell’oroscopo, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto romantico. Abbiamo visto che alcuni segni zodiacali verranno baciati dalla sorte e avranno botti di Capodanno nel vero senso della parola perché travolti dalla passione di Venere.

Infatti, Venere è il pianeta che governa l’amore e influenza positivamente i segni zodiacali sotto la sua ala protettrice. Alcuni segni, però, hanno un innato senso romantico dovuto alle caratteristiche proprie del segno. Siamo stati abituati alla distinzione tra uomini e donne: quest’ultime sono più romantiche, mentre gli uomini più “menefreghisti” da questo punto di vista. E invece no.

Grazie alle peculiarità del segno zodiacale, gli uomini stessi sono innamorati dell’idea dell’amore tanto quanto le donne. Chi l’avrebbe detto che sarebbero gli uomini di questi segni zodiacali i più affidabili e capaci di lunghe storie d’amore! Eppure è così. Scopriamo insieme di quali si tratta.

Due segni d’acqua e un segno d’aria

Chiaramente non potevamo riferirci ai segni di fuoco né tantomeno a quelli di terra, caratterizzati, invece, da un aspetto più forte e determinato. I segni d’acqua e d’aria sono i principi di un carattere più malleabile e romantico, anche se non esitano a tirar fuori il carattere quando ce n’è di bisogno.

In ogni caso, gli uomini nati sotto il segno del Cancro, della Bilancia e del Pesci sono quelli più romantici e sinceri, per cui sono capaci di far trascorrere anni e anni felici e pieni d’amore. Non a caso, se cercassimo le caratteristiche principali di questi segni zodiacali troveremmo, tra quelle in comune amore verso la famiglia, romanticismo, spiccata sensibilità, emotività e amore verso la bellezza e l’equilibrio.

Caratteristiche essenziali per far funzionare un rapporto. Così come le donne, anche gli uomini di questi 3 segni zodiacali sono tra i più affidabili dello zodiaco e sono costantemente presenti durante le varie problematiche.

Nella maggior parte dei casi, quando abbiamo a che fare con uomini calmi e pazienti, noi ce ne approfittiamo un po’. E invece proprio gli uomini caratterizzati da queste particolarità sono quelli da temere, poiché ce la potrebbero fare pagare. Anche se non bisogna fare di tutta l’erba un fascio.

Infatti, allo stesso tempo, pretendono di ricevere amore alla stessa maniera e hanno bisogno di continui stimoli come una comunicazione frequente e un divertimento condiviso. Agli uomini della Bilancia potrebbero far impazzire le persone che amino l’arte a 360° gradi, buone e calme ma che non rinunciano al divertimento. Agli uomini del Pesci potrebbero far perdere la testa le persone intelligenti e ingegnose, capaci di trovare una soluzione a tutto e che siano altrettanto dolci e romantiche, mentre agli uomini del Cancro persone che mettono al primo posto la famiglia e che siano generose e dolci.

Approfondimento

