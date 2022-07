Il caffè è un piacere per molte persone, che davvero non riescono a farne a meno. Chi ama la classica tazzina di caffè difficilmente resiste a questo aroma e al suo gusto. E questo accade spesso anche per quello che riguarda altre prelibatezze a base di caffè. Come ad esempio yogurt o gelati. A proposito di questi ultimi, noi vorremmo accontentare chi ne apprezza il gusto e la cremosità. E far felici anche le persone che vogliono mangiare un gelato senza preoccuparsi delle calorie ingerite.

Poche calorie e ingredienti semplici

Per loro sarà fresco e buono questo gelato al caffè, che spiegheremo come preparare a casa. E senza il bisogno di ingredienti come il latte condensato oppure le uova. Basteranno pochi ingredienti:

200 ml di latte intero;

180 ml di panna liquida per dolci;

una bustina di vanillina;

100 ml di caffè espresso.

Useremo il latte vaccino intero al posto del latte condensato. E la vanillina al posto dello zucchero, per ridurre il contenuto calorico del gelato. Per la realizzazione sarà inoltre indispensabile uno strumento come la gelatiera. Che dovrà essere messa in frigo per tempo, almeno 24 ore prima di preparare il gelato. Scopriamo ora le varie fasi della ricetta.

Gelato al caffè fatto in casa senza uova o latte condensato e poco calorico

Per realizzare il gelato prepariamo come di consueto il caffè con la moka per ottenerne un quantitativo di 100 ml, ossia 2 tazzine. Attendiamo che la bevanda salga e poi si raffreddi. Prendiamo quindi una ciotola e versiamoci dentro il latte, la panna, la bustina di vanillina e il caffè, quando freddo. Mescoliamo il tutto e riponiamo in frigo per 2 ore. Trascorso il tempo, preleviamo il composto dal frigo e versiamolo nella gelatiera. Azioniamo al minimo per 20 minuti, sino ad ottenere un gelato cremoso e morbido.

Il gelato al caffè fatto in casa sarà ora pronto. Dovremo mescolarlo con la paletta della gelatiera e trasferirlo in una vaschetta. Metteremo il coperchio e terremo in freezer. Potremo quindi servire questo gustoso e buon gelato prelevandolo dal freezer per tempo, almeno 10 minuti primi di intavolarlo. In questo modo si ammorbidirà. Potremo quindi prelevarne alcune cucchiaiate da mettere in una o più coppette di vetro.

