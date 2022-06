Quando il caldo si fa sentire già di prima mattina, cominciare la giornata può diventare difficile. Fare scaldare una tazza di latte non farebbe che aumentare la sensazione di calura in cucina. E toglierci la voglia di fare. Potrebbe quindi essere ideale rinfrescarsi a partire dalla colazione scegliendo un’alternativa originale, deliziosa e non comune sulla tavola di tutti. Oltre che molto semplice da realizzare.

Ad esempio, potrebbe essere fresca e veloce questa granita al caffè, da preparare in poche mosse. Potremo farla sia con l’ausilio di strumenti particolari, come la gelatiera. Ma anche senza. La granita potrebbe inoltre piacere senza l’aggiunta della panna, per un gusto più forte e ideale per un inizio mattinata deciso. Questa specialità sarà pronta addirittura in 5 minuti e si potrà gustare accompagnata da una buona e friabile brioche. Per prepararla basteranno questi pochi e semplici ingredienti:

200 ml di caffè;

250 ml di acqua;

75 g di zucchero.

Fresca e veloce, questa granita al caffè con e senza gelatiera, pronta in 5 minuti a colazione con la brioche

Per preparare questa deliziosa granita con la gelatiera iniziamo a fare il caffè, come di consuetudine, con la moka. Mentre la caffettiera è sul fuoco, riempiamo un pentolino con l’acqua. Poniamolo sul fornello, aggiungiamo lo zucchero, accendiamo la fiamma e attendiamo l’ebollizione del tutto. Ritorniamo al caffè e, se pronto, versiamolo in un recipiente adeguato. Riprendiamo quindi il pentolino di acqua e zucchero. Giunta l’ebollizione, togliamo dal fuoco e versiamo nel recipiente del caffè. Mescoliamo e lasciamo raffreddare in frigo.

Quando il composto sarà freddo potremo versarlo nella gelatiera, impostando una bassa velocità al piccolo elettrodomestico e azionandolo per 5 minuti. Trascorse le brevi tempistiche la granita sarà pronta, ma la si dovrà staccare dalla gelatiera. Allo scopo potremo usare una spatola di plastica per rimuovere il composto dai bordi della gelatiera. Con la stessa spatola mescoleremo per bene, al fine di dare origine a un preparato granuloso. In questo modo, la granita al caffè fatta con la gelatiera sarà pronta.

Per prepararla, invece, senza la gelatiera, dovremo versare la miscela di caffè in una teglia e mettere in freezer per 4 ore. Ogni mezz’ora dovremo mescolare, fino a quando non noteremo la granulosità del preparato. Trascorse le tempistiche la granita sarà pronta. Potremo servire la granita preparata con o senza gelatiera in un bicchiere di vetro e con una spolverata di cacao amaro in superficie. Potremo accompagnarla con una gustosa brioche vuota o ripiena di dolce gelatina alla frutta.

