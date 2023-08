Gambe secche e squamose post abbronzatura? Ecco 2 scrub da fare con gli ingredienti che hai a casa

Se dopo un pomeriggio al sole hai bisogno di idratare e nutrire la pelle, soprattutto sulle gambe, prova questi due scrub naturali.

Visto che ci avviamo più velocemente del previsto verso la fine di agosto, è più che normale voler sfruttare gli ultimi raggi di buon sole.

Ecco quindi che chi ha la casa al mare ne approfitta per gli ultimi bagni di stagione, altrimenti si prenota un weekend last minute.

Chi invece vuole risparmiare si fa la giornata in piscina o, ancor più economicamente, allestisce un set abbronzatura in giardino o in terrazzo.

Del resto, che l’abbronzatura sia un toccasana per la pelle, ovviamente prendendo le giuste precauzioni, è ormai cosa più che nota.

Inoltre, visto che probabilmente avrai in programma qualche matrimonio a settembre, non puoi perdere l’occasione di sfoggiare una carnagione liscia e dorata.

Tuttavia, pur rispettando i dovuti accorgimenti, spesso capita di ritrovarsi con la pelle più secca o arrossata e che per giunta tende a squamarsi.

Per fortuna, non mancano certo creme nutrienti di vario tipo pronte a risolvere il problema.

Ma se sei a corto di prodotti e non ti va di riacquistarli perché ormai la stagione è finita e rimarrebbero inutilizzati per molto tempo?

Semplice, prova questi due semplicissimi scrub fai da te per reidratare le gambe secche e squamose post abbronzatura.

L’ingrediente segreto si trova… in cucina!

I composti che proponiamo di seguito si preparano in pochissimi minuti e sono fatti con ingredienti che trovi comodamente in dispensa.

In ogni caso, soprattutto se soffri di pelle particolarmente sensibile ti conviene testarli prima solo su una porzione della zona che vuoi trattare.

Se invece preferisci andare sul sicuro e optare quindi per una crema tradizionale scegli innanzitutto una formulazione in gel o sorbetto, ad asciugatura rapida.

È altrettanto importante che il prodotto contenga elementi come l’acqua termale o l’acido ialuronico, entrambi ottimi per reidratare la cute.

Inoltre, per essere completa, la crema perfetta dovrebbe essere ricca di sostanze nutritive come i burri e gli oli.

E del resto, proprio l’olio di oliva è l’ingrediente perfetto per realizzare anche uno scrub idratante fai da te.

Gambe secche e squamose post abbronzatura? Prova questi 2 scrub tutti naturali

Prima di scoprire come ottenere le creme casalinghe, comunque, considera anche queste altre due opzioni, ancora più semplici ed economiche.

Ad esempio, potresti sciogliere nella vasca da bagno mezza tazza di bicarbonato oppure versarlo in una bacinella e applicare solo dove serve.

In alternativa, un altro ingrediente da usare in modo analogo è l’amido di riso, conosciuto per le proprietà lenitive e rinfrescanti.

Infine, non ti resta che scoprire come preparare gli scrub fai da te con quello che hai già in casa.

Nel primo caso, dovresti amalgamare il già citato olio di oliva con dello zucchero, preferibilmente di canna.

Oppure, se la pelle è davvero molto secca potresti unire all’olio di oliva del burro di matite o alla pappa reale.