Vetro della doccia splendente e senza calcare in 5 passi. Sai che in Svezia uniscono 2 rimedi per averne 1 infallibile?

La tecnica per pulire la doccia di casa è molto efficace se decidiamo di seguire un procedimento molto diffuso nei Paesi scandinavi. 2 trucchi ci aiutano a rendere il lavoro veloce e meno faticoso.

Quando in Svezia la temperatura scende e il freddo si fa sentire bisogna fare una sauna che ritempra. Fare una sauna è una pratica diffusa e alcuni modelli sono veramente unici. Come la Solar Egg, sauna pubblica inventata nel 2017, di forma ovoidale, dotata di pannelli d’acciaio, panche in pioppo e pavimenti in pino. La pulizia delle saune avviene con grande cura in Svezia, sia per quelle pubbliche che per quelle di casa.

Queste tecniche di pulizia possono essere applicate anche al bagno, l’igienizzazione è completa e veloce. Questo è importante perché il bagno è uno dei luoghi più umidi della casa, calcare e macchie nere si formano senza che ce ne accorgiamo. Il vetro della doccia splendente e senza calcare può essere difficile da ottenere. Ma gli svedesi ci riescono meglio di tutti proprio grazie all’esperienza maturata con le saune.

Furbizia che arriva dal Nord

Per avere una pulizia completa della casa, gli svedesi utilizzano particolari strofinacci. Fatti con materiali vegetali e biodegradabili, sono resistenti, assorbono grandi quantità di sporcizia e durano a lungo. Garantiscono una maggiore igiene rispetto a quelli normali perché non rilasciano particelle inquinanti nell’ambiente come avviene con i panni in microfibra. Utilizzare lo stesso procedimento per la pulizia delle saune e ricorrere agli strofinacci vegetali sono i 2 trucchi che messi insieme ci danno un rimedio infallibile per rendere la nostra doccia splendente.

Per pulire la sauna gli svedesi creano una soluzione con bicarbonato, aceto bianco e acqua calda. Facciamo anche noi la stessa cosa per pulire la doccia e il vetro che potrebbe essere pieno di calcare. Bagniamo il particolare strofinaccio e detergiamo con cura. Questo il primo passo. Se le macchie sono resistenti utilizziamo carta vetrata a trama fine per pavimento e guarnizioni che tendono a scurirsi o a diventare nere. Questo il secondo passo. Già ora dovremmo vedere i risultati del nostro operato.

Vetro della doccia splendente e senza calcare più a lungo

Il terzo passo consiste nell’utilizzare lo spray che abbiamo creato per pulire i pannelli, il soffione, le bocchette e gli accessori. I display e i pannelli delle saune con questo rimedio e con gli strofinacci svedesi diventano lucidi senza creare danni. Utilizziamo lo stesso sistema per la nostra doccia.

Con uno strofinaccio asciutto ripassiamo le varie superfici. Questo quarto passo è importante perché ci permetterà di notare macchie che si stanno formando o consolidando. Eliminiamo durante questa fase i residui di capelli nello scarico, nelle guarnizioni o negli interstizi. Il quinto passo consiste nell’asciugare le superfici per fare in modo che il calcare non si riformi in fretta. Con gli strofinacci svedesi è possibile raccogliere la polvere che si crea nella parte superiore del vetro così da rendere le operazioni di pulizia complete e durature. Si tratta di un sistema utile per igienizzare in fretta e senza fatica. Proviamolo per le vacanze, ci sarà davvero di grande aiuto.