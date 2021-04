Se si ha il desiderio di mangiare qualcosa di particolare, con una verdura tipica di questo periodo, consigliamo la frittura di asparagi con salsa aioli, piatto buonissimo semplice e sfizioso da mangiare, come antipasto o per secondo.

La particolare salsa aioli, in cui bagnare ogni singolo asparago croccante, rende questa pietanza particolare e gustosa.

La bella figura con gli amici e parenti è assicurata!

Ecco come si prepara la frittura di asparagi con salsa aioli, piatto buonissimo semplice e sfizioso.

Ricordiamo che gli asparagi sono ricchi di vitamine, sali minerali, sostanze energetiche e posseggono proprietà antiossidanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti per 2 persone

a) 250 grammi di asparagi;

b) 100 grammi di pan grattato;

c) 2 uova;

d) 20 grammi latte;

e) 500 grammi di olio di semi.

Ingredienti per la salsa aioli

a) 300 grammi di olio di semi;

b) 20 grammi di aglio;

c) 2 tuorli;

d) 30 grammi di succo di limone;

e) pepe nero q. b.;

f) sale q. b..

Preparazione della salsa aioli

Tagliare a metà due spicchi di aglio, togliere la parte centrale.

Spremere un limone e filtrarne il succo.

Prendere un mixer ad immersione, mettere il succo del limone filtrato e l’aglio nel recipiente e frullare il tutto. Aggiungere il sale, il pepe e i due tuorli d’uovo, a temperatura ambiente. Quando gli ingredienti versati appariranno ben amalgamati, aggiungere lentamente l’olio.

Questo passaggio è importante, se versiamo l’olio di botto, la salsa impazzirà.

Versare la salsa in un contenitore, e conservare in frigo.

Preparazione degli asparagi

Pulire gli asparagi, pelarli ed eliminare la parte bianca, perché è quella più dura.

In un contenitore versare le uova, il latte e sbattere il tutto.

Lavare bene gli asparagi, eliminare l’acqua in eccesso con un panno di cotone.

Bagnarli prima nell’uovo, poi nel pangrattato, ancora nell’uovo e per finire ancora nel pangrattato.

Prendere una padella, versare l’olio e riscaldarlo fino a raggiungere una temperatura di 180 gradi.

Friggere gli asparagi nell’olio.

Quando questi si saranno dorati, sgocciolarli.

Prendere un piatto, poggiare della carta assorbente, e sistemare sopra gli asparagi in modo da eliminare l’olio in eccesso.

Gli asparagi vanno serviti caldi, e accompagnati dalla salsa aioli.