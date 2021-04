Il Governo darà una mano soprattutto alle Partita IVA e alle piccole attività che sono rimaste schiacciate dalla crisi economica. Quindi, alla domanda: “quali sono le categorie maggiormente beneficiate dal decreto Sostegni?”, risponderemo: le piccole attività. Il decreto dovrà essere emanato entro una quindicina di giorni e mira a dare un supporto alle attività chiuse da tanto tempo e rimaste prive di entrate.

Per erogare gli aiuti è stato messo a punto un sistema costituito da Sogei e Agenzia delle Entrate, che consente la corresponsione di pagamenti veloci. A tal riguardo, l’idea di parametrare gli aiuti ai costi fissi, significherebbe allungare i tempi e subordinare la concessione degli aiuti alla presentazione documenti o dati che rallenterebbero sensibilmente la procedura.

Tuttavia, questa strada maggiormente selettiva è in dubbio per il solo fatto che le attività in perdita hanno bisogno di un supporto immediato. Si tratta, infatti, di realtà che sono state costrette a rimanere chiuse per mesi e mesi e rispetto alle quali ulteriori burocrazie da seguire significherebbero la definitiva disfatta. In definitiva, il decreto Sostegni gioverà innanzitutto, alle partite IVA più piccole, sulla base del seguente dato: il 58% di chi fattura fino a 100.000 euro ha perso, nel 2020, almeno il 30% degli incassi.

Quindi, è chiaro che le maggiori perdite sono state registrate da piccoli negozi, bar, commercianti, a cui si aggiungono commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri e geometri. Inoltre, nel decreto Sostegni vi saranno anche misure a favore delle imprese al di sopra dei 10 milioni. Ciò, almeno per quei settori che hanno subìto le perdite più rilevanti, come: turismo, fiere e settore tessile. A tali categorie è stato destinato un fondo di 200 milioni.

Decreto Sostegni e le misure

In definitiva, quali sono le categorie maggiormente beneficiate dal decreto Sostegni? Si tratta delle categorie dei piccoli professionisti e dei commercianti, maggiormente pregiudicate da questa crisi. Saranno loro i maggiori beneficiari dell’intervento governativo. Costoro rappresentano, infatti, una parte importante dell’economia del nostro Paese. Inoltre, alle misure economiche il decreto accompagnerà anche provvedimenti sulle scadenze fiscali, sui licenziamenti e sugli sfratti.

In questi ambiti, sempre nell’ottica del supporto alle predette categorie, vi saranno delle proroghe. Si pensa, in particolare, al blocco dei licenziamenti e delle scadenze del Fisco. Per gli sfratti, invece, sembra si voglia evitare una generalizzata sospensione, per valutare le impossibilità e difficoltà caso per caso. Di conseguenza, resteranno bloccati solo gli sfratti che riguardano le attività maggiormente in crisi.