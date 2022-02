Febbraio è il mese dell’acquario, è il mese pazzo per il tempo, tra un inverno che va e viene e una primavera che si annuncia. È il tempo dell’amore, con il 14 che lo taglia esattamente in due ed è data, per molti, da circoletto rosso sul calendario. La festa degli innamorati, nel giorno di San Valentino, è un importante momento per molte coppie. Soprattutto quelle di nuova formazione, quelle più giovani e innocenti. Non solo, però, perché è ricorrenza importante anche per coloro che, pur avendo tanti anni di amore alle spalle, sentono il bisogno di festeggiarlo ancora.

Ci sono però anche quelli che festeggiano San Faustino il giorno dopo, felicissimi di farlo. Sono i single a cui è dedicato il 15 febbraio, vuoi per soddisfare una leggenda o vuoi come trovata pubblicitaria e consumistica. Per alcuni di loro, però, questo status potrebbe avere vita breve, perché a febbraio potrebbero trovare l’amore. L’oroscopo ci illustra alcuni dei segni zodiacali più propensi all’inizio della vita di coppia in questo secondo mese dell’anno. Andiamo a vedere insieme quali.

Frecce di Cupido pronte a colpire a febbraio i single nati sotto questi segni zodiacali mentre i Gemelli punteranno sull’amicizia

Il primo che segnaliamo è l’Ariete. Abbiamo già visto abbondantemente come questo dovrebbe essere il suo anno. I nati dal 21 marzo al 20 aprile, infatti, hanno le stelle dalla loro per tutto il 2022. A febbraio, in particolare, potranno davvero trovare l’amore. Che sia prima o dopo San Valentino, poco importa. È molto probabile che sfruttando le loro doti di empatia, riescano finalmente a cambiare la loro condizione. Non più single, spesso incalliti, ma anche dediti alla vita di coppia e alla coltivazione di un nuovo amore.

Un altro segno che probabilmente avrà la fortuna di incontrare l’anima gemella a febbraio è il Cancro. È giunto il momento di prendere il coraggio a due mani e uscire da quella sorta di limbo in cui sono stati per diversi mesi. L’amore li sta aspettando dietro l’angolo, bisogna approfittare degli astri favorevoli per coglierlo.

Gemelli e amicizia

Chi invece non avrà grandi soddisfazioni amorose? Su tutti i Gemelli, che dovranno aspettare momenti più propizi per coltivare le loro ambizioni di coppia. Febbraio sarà per loro il mese dell’amicizia e dei legami forti e indissolubili. Tante volte valgono più questi che quelli di amori effimeri. In fondo, se chi trova un amico trova un tesoro, per i nati dal 21 maggio al 21 giugno c’è davvero l’imbarazzo della scelta, per loro fortuna. Frecce di Cupido pronte a colpire a febbraio per Ariete e Cancro, dunque. Poi se sarà prima di San Valentino o dopo San Faustino conta davvero pochissimo. L’importante è che, per i nati sotto questi due segni, si apra una nuova era di felicità.