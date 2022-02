I progressi scientifici hanno portato alla scoperta di tanti farmaci utili per alleviare certi malesseri o guarire da alcune malattie. In molti casi può essere di aiuto anche un’alimentazione adeguata per rafforzare le difese immunitarie, apportare vitamine e minerali, fibre e tutto ciò che serve al nostro corpo. Tra tanti prodotti della natura utili per il nostro benessere ci sono alcuni tipi di erbe, dette officinali, ma anche verdure e ortaggi apportano diversi benefici. Tra le tante conosciamo meglio la barbabietola rossa.

Quest’ortaggio si raccoglie normalmente da agosto fino a febbraio. Contiene poche calorie, solo 19 ogni 100 grammi, ma tanti elementi, come vitamina C, vitamine del gruppo B, sodio, potassio, calcio, fosforo e ferro, oltre a flavonoidi e antociani. Studi sulla barbabietola hanno portato alla conclusione che potrebbe essere utile durante l’influenza o in convalescenza, poiché ricca di minerali e vitamine. Inoltre, potrebbe avere un effetto depurativo, specialmente dopo degli eccessi, ma anche digestivo. Infine, il consumo moderato di barbabietola rossa potrebbe essere utile anche ai soggetti anemici. Per tutte queste proprietà, quindi, quest’ortaggio si potrebbe usare più spesso in cucina in molte preparazioni. Come per altri alimenti, però, c’è da aggiungere che ha delle controindicazioni.

Contro l’anemia e per aiutare la digestione potrebbe essere utile quest’ortaggio ma attenzione alle controindicazioni

Alcuni soggetti dovrebbero fare attenzione o evitare il consumo di barbabietola rossa. Quest’ortaggio, infatti, contiene sostanze che aiuterebbero la digestione spingendo la produzione di succhi gastrici, rendendolo potenzialmente poco indicato per chi ha spesso acidità di stomaco. In questo caso, quindi, sarebbe da evitare. La barbabietola, inoltre, come abbiamo visto, contiene molti sali minerali. Chi soffre, quindi, di calcoli e coliche renali farebbe bene a non mangiarla. Per mantenere il più possibile intatte le sue proprietà sarebbe meglio evitare di cuocerla troppo a lungo, preferendo un consumo a crudo oppure poco cotta o gratinata. Per le sostanze che la barbabietola contiene, quindi, contro l’anemia e per aiutare la digestione, si può assumerla in molti modi. Vediamone due:

Frullato per 2 persone

Mettere in un mixer una barbabietola rossa cotta, una carota, una mela, un pezzo di zenzero fresco e frullare. Utile come disintossicante, digestivo e per apportare ferro al corpo.

Insalata

Per un’insalata piena di vitamine, pulire e tagliare 2 barbabietole rosse a fettine sottili, disporle in una ciotola con 2 arance sbucciate e pelate fatte a fette e condire con olio, aceto e un po’ di sale. Questo piatto si può arricchire con un po’ di frutta secca, pane tostato e capperi.