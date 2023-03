Scegliere l’asciugacapelli per avere capelli da sogno: ecco tutti i consigli e le marche migliori!

Per mantenere i nostri capelli in salute, l’aspetto più importante è sicuramente scegliere un buon asciugacapelli. Ne esistono così tanti che la scelta può sembrare difficile. Ecco una guida completa alla scelta del phon perfetto per avere capelli da sogno.

L’asciugacapelli è uno strumento essenziale per molti di noi quando si tratta di asciugare i capelli in modo rapido ed efficace. Ognuno ha le proprie necessità, in quanto abbiamo diversi tipi di capelli. Chi ha capelli più folti di sicuro necessita di un phon più potente. I capelli fini sono più facili da asciugare, ma più delicati e quindi hanno bisogno di diverse temperature.

Scegliere l’asciugacapelli giusto può essere, quindi, una scelta difficile, considerando la vasta gamma di opzioni disponibili. In questo articolo, esploreremo alcune delle cose da considerare quando si sceglie un asciugacapelli, per aiutarti a fare la scelta giusta per le tue esigenze. Ecco i migliori phon disponibili sul mercato e perché sceglierli.

Scegliere l’asciugacapelli per avere capelli da sogno, attenzione alla potenza

Il fattore più importante da considerare quando si sceglie un asciugacapelli è la sua potenza. La potenza di un phon è misurata in watt e maggiore è il numero di watt, maggiore sarà la potenza. Un asciugacapelli con una potenza di 1.800 o 2.000 watt è sufficiente per un utilizzo quotidiano. Mentre se hai i capelli spessi e lunghi, potresti voler optare per un modello più potente.

La maneggevolezza dell’asciugacapelli è un’altra cosa importante da considerare. Un asciugacapelli troppo pesante potrebbe risultare scomodo da tenere in mano a lungo, soprattutto se hai i capelli lunghi e devi trascorrere molto tempo ad asciugarli. Sebbene un asciugacapelli più leggero sia preferibile, un modello troppo leggero potrebbe essere di scarsa qualità e potrebbe essere difficile da maneggiare. Opta per un asciugacapelli con un peso equilibrato e una buona presa, per rendere il processo di asciugatura dei capelli più confortevole e meno faticoso.

Anche la temperatura ci aiuta a mantenere i capelli in salute

Un fattore importante per scegliere l’asciugacapelli per avere capelli da sogno e voluminosi è la temperatura. Il phon dovrebbe avere almeno tre impostazioni di temperatura diverse per adattarsi alle tue esigenze. Una temperatura alta è ideale per capelli spessi e lunghi, mentre una temperatura bassa è più adatta per capelli fini e delicati. Inoltre, l’asciugacapelli dovrebbe avere anche una modalità di raffreddamento per aiutare a fissare lo styling.

Molti asciugacapelli sul mercato offrono tecnologie aggiuntive come l’ionizzazione, la ceramica o il tourmaline. L’ionizzazione aiuta a ridurre l’elettricità statica e ad eliminare il crespo, mentre la ceramica e il tourmaline emettono calore infrarosso per asciugare i capelli in modo uniforme e delicato. Tali tecnologie possono aiutare a mantenere la salute dei tuoi capelli e a ridurre i danni causati dal calore.

Ecco le marche migliori

Infine, il prezzo gioca sicuramente un ruolo importante nella scelta del giusto strumento. Bisogna comunque considerare che un asciugacapelli può durare anche più di 5 anni, in alcuni casi superando anche i 10. Per questo motivo dobbiamo considerarlo un investimento e comprare un phon professionale. Questo ci eviterà anche fastidiosi problemi ai capelli.

Tra le marche migliori troviamo Remington, che ha ottimi phon professionali anche a meno di 50 euro. Anche HappyGoo ha diversi asciugacapelli con ioni a meno di 50 euro, perfetti per chi ha i capelli crespi. Infine, se vogliamo spendere un po’ di più troviamo ghd, che supera i 100 euro, ma è una garanzia in quanto qualità e durevolezza.