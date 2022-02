Vedersi belli e stare in salute sia dal punto di vista fisico che mentale è il sogno di tutti. È una condizione che si riflette sull’autostima, sulla sicurezza e sulla voglia di fare bene nella vita di tutti i giorni. Purtroppo, però, capita spesso che stress, sedentarietà e alimentazione sbagliata possano alterare questo equilibrio. In tal caso, è fondamentale ritrovarsi e migliorare il proprio stile di vita.

Come rimettersi in forma?

Tornare in forma non è difficile: non servono le soluzioni drastiche e tanto meno le scorciatoie. Per raggiungere il benessere tanto desiderato, a 20 anni come a 60, bastano la volontà e la costanza di curare l’alimentazione, fare regolare esercizio fisico e riposare adeguatamente. Tuttavia, trovare la giusta motivazione non è sempre facile. Bisognerebbe capire che stare in forma va ben oltre l’avere un corpo agile e scattante: si riflette sulla serenità mentale, modifica la forma del corpo, rafforza il sistema immunitario e aiuta ad invecchiare meglio.

Se per smaltire i chili di troppo la dieta non basta, bisogna fare attenzione anche a questi piccoli errori quotidiani

A volte capita che, nonostante gli sforzi, i sacrifici e le rinunce, i chili di troppo non vanno via e dimagrire sembra impossibile. Alla base di questo fallimento, ci sono tanti piccoli errori che andrebbero assolutamente evitati.

Portare a tavola sempre gli stessi cibi, per altro in quantità ridotte, non è per niente salutare. Cambiare ogni giorno è indispensabile perché ogni alimento apporta sostanze nutritive diverse, tutte necessarie affinché l’organismo svolga correttamente le sue funzioni.

La dieta è sicuramente sacrificio, ma concedersi un giorno di sgarro rende tutto più semplice. Per evitare di rinunciare lentamente alla dieta è fondamentale, un giorno a settimana, mangiare il proprio piatto preferito. Questo espediente fa stare meglio ed è la chiave del successo di ogni dieta.

I canonici 5 pasti al giorno sono necessari per stimolare il metabolismo e bruciare più calorie. Saltare i pasti e arrivare a quello successivo affamati non è per niente salutare, perché si mangia in modo sbilanciato e può provocare picchi glicemici che, tra l’altro, favoriscono l’aumento di peso.

Un altro errore, da non commettere assolutamente, è quello di evitare di condire le pietanze aumentando la quantità delle stesse. È molto meglio mangiare 80 gr di pasta con un sugo invitante, piuttosto che 150 completamente scondita.

Altri errori da non commettere

Per un funzionamento ottimale dell’organismo, è importante idratarlo correttamente, altrimenti non si innescano le reazioni chimiche necessarie anche per dimagrire.

Dormire poco incide negativamente sulla perdita di peso, in quanto aumentano i livelli di cortisolo che alterano il senso di fame.

Infine, anche passare da una vita sedentaria ad una troppo attiva non aiuta. In questo caso, infatti, l’attività fisica viene percepita dall’organismo come eccessiva e questo fa aumentare la concentrazione di cortisolo, favorendo l’accumulo di peso.

Se per smaltire i chili di troppo la giusta alimentazione, l’attività fisica e il riposo non bastano, bisogna necessariamente correggere delle abitudini sbagliate. I risultati arrivano sempre con gradualità, non è possibile ottenerli con la fretta o forzando i propri limiti.