Fotovoltaico da balcone fa risparmiare, ecco quanto costa e quanto produce

Le bollette dell’energia elettrica, ormai da mesi, sono lievitate. Ormai si fa attenzione a utilizzare gli elettrodomestici, ad accendere le luci, a utilizzare forno e lavatrice per abbattere i costi dell’energia. Le soluzioni per risparmiare ci sarebbero ma richiedono interventi che, se non si rientra in determinati requisiti, sono molto costosi. Ed allora cosa fare? Il pannello fotovoltaico da balcone fa risparmiare veramente, ha costi contenuti ed è facile da installare. Vediamo come si utilizza, quanto costa e come può essere sfruttato al meglio.

Conveniente e con risparmi da subito in bolletta

Con un investimento molto contenuto si possono acquistare i pannelli fotovoltaici da balcone. In questo modo si produce dell’energia alternativa per l’utilizzo degli elettrodomestici. Scordiamoci di poter alimentare l’intera abitazione con questa tipologia di pannelli. Ma sicuramente potremmo ridurre l’impatto dell’utilizzo di forno, lavatrice, lavastoviglie e asciugatrice sulla bolletta della luce.

Un piccolo investimento, quindi, che sicuramente si ammortizza in breve tempo. Visto che i prezzi del singolo pannello si aggirano tra i 600 e 1.000 euro. Ma ci sono offerte che arrivano anche a 350 euro. Basta cogliere l’occasione giusta.

Come funziona?

Il funzionamento è lo stesso di quelli che si installo sul tetto, ma ovviamente hanno dimensioni più piccole. E per forza di cose producono meno energia. Per installarlo non servono permessi dal Comune, ma basta una semplice comunicazione all’Amministratore di Condominio. Prima di acquistarli, però, è bene assicurarsi che il posto dove si vuole installarli si trovi esposto a Sud. E che non siano intralci alla ricezione della luce solare diretta.

L’inclinazione migliore per l’installazione è di 30°, in questo modo il pannello riesce a catturare il calore delle ore più calde della giornata. Oltre ai pannelli serve anche un micro-inverter, in grado di trasformare la corrente prodotta, che è continua, in corrente alternata, che è quella che occorre per alimentare gli elettrodomestici. I pannelli e l’inverter, poi, dovranno essere inseriti in una presa elettrica dedicata.

Possono essere installati sia sulle ringhiere che sulla parete in muratura, quindi non si deve possedere per forza un balcone per metterli. Ai costi di acquisto, in ogni caso, vanno aggiunti anche quelli per l’installazione e per l’acquisto dell’autoportante per agganciare il pannello alla ringhiera. In tutti altri 200 euro circa.

Fotovoltaico da balcone fa risparmiare, ma quanto?

Con due pannelli solari da balcone da 350 W si riesce a produrre in 12 mesi energia per 800 kWh. In grado di alimentare il consumo per l’intero anno di un frigorifero e un condizionatore, per esempio. Ma quanto si risparmia in bolletta? Nel corso di un anno il risparmio è di circa il 25%. E considerando che, ormai, una famiglia media paga almeno 250 euro a bimestre per le bollette dell’energia elettrica e spende, circa 1.500 euro, il risparmio annuo si attesta in 375 euro l’anno.

Non dimentichiamo gli incentivi fiscali

Per l’acquisto dei pannelli solari da balcone si può accedere anche alla detrazione al 50% prevista per la ristrutturazione edilizia. Ma in questo caso si deve associare l’installazione alla ristrutturazione di anche una parte dell’immobile. Che potrebbe essere anche il solo balcone però.