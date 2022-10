Come ottenere il Bonus per l’installazione di sistemi collegati a impianti green

Negli ultimi anni il nostro Governo ha messo in atto diversi Bonus e agevolazioni per la realizzazione di interventi finalizzati all’efficienza energetica. Tra gli interventi che hanno riscosso successo rientra sicuramente il Superbonus, consistente nella detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020.

In particolare, per le spese relative alla realizzazione di specifici interventi finalizzati al consolidamento statico e all’efficienza energetica. Tra questi è compresa anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle strutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Proprio riguardo a questi ultimi il Governo ha previsto anche un aumento degli incentivi per il loro acquisto.

In particolare, sono stati incrementati fino a 7.500 euro i contributi per coloro che hanno un ISEE inferiore a 30.000. Inoltre, dopo tanta attesa, l’Agenzia delle Entrate dà ufficialmente il via anche al Bonus per l’installazione di sistemi collegati a impianti green.

Che cos’è e come funziona

Questo Bonus consiste nella possibilità di fruire di un credito d’imposta per le spese di installazione di sistemi d’accumulo dell’energia. Ovvero, che siano collegati a impianti alimentati da fonti rinnovabili come i pannelli fotovoltaici. Ovviamente, per le spese sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Ad illustrare le modalità di fruizione del Bonus e le modalità di presentazione della domanda è l’Agenzia delle Entrate.

Con un recente comunicato stampa illustra come ottenere il Bonus per l’installazione dei sistemi d’accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, con provvedimento del 12 ottobre, allegato al comunicato, sono stabiliti termini e modalità per beneficiare della suddetta agevolazione prevista dall’attuale Legge di Bilancio. Nonché il modello di istanza da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Come ottenere il Bonus per le spese sostenute per l’installazione di sistemi collegati a impianti green

Per ottenere il Bonus bisognerà inviare dal 1° marzo al 30 marzo 2023 l’istanza utilizzando il servizio web nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La domanda potrà essere inviata direttamente dal contribuente o mediante intermediario.

Entro 5 giorni dal suo invio sarà rilasciata una ricevuta attestante la presa in carico della domanda o lo scarto con la relativa motivazione. Il Bonus sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022, in diminuzione delle imposte dovute. Qualora vi sia un ammontare non utilizzato, questo potrà essere fruito negli anni successivi.