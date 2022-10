5 trucchi da usare subito per risparmiare sulla bolletta di luce e gas

Lo sappiamo tutti: il caro bollette porterà a un vero salasso quest’inverno. La maggior parte degli italiani si vedranno costretti a fare economia. Ma come superare l’inverno senza congelare e rabbrividire in casa e senza spendere una fortuna? Ci sono molti trucchi per conservare calore e utilizzare meno gas e corrente elettrica. Vediamone cinque che possiamo mettere in pratica immediatamente.

Chiudiamo tende e persiane appena tramonta il sole

Le finestre sono i punti deboli della casa quando si parla di dispersione di calore. Attraverso i vetri possiamo perdere gradi preziosi e trovarci costretti a tenere il riscaldamento più alto. Per questo, è fondamentale cercare di limitare questa dispersione termica. Il modo più semplice per farlo è ricordarci di chiudere le persiane e le tende appena tramonta il sole, quando i vetri si raffreddano in fretta. Con questo trucco riusciremo a tenere gli interni di casa sensibilmente più caldi.

Facciamo lavaggi a freddo in lavatrice, la maggior parte dei capi non necessita di lavaggi caldi

Il secondo trucco sarebbe da applicare tutto l’anno, non soltanto d’inverno. Si tratta di impostare la lavatrice con lavaggio a freddo per la maggior parte dei capi. Sono davvero pochi i tessuti che usiamo ogni giorno che necessitano davvero di essere lavati ad alte temperature. La maggior parte dei capi uscirà dalla lavatrice perfettamente pulita anche con lavaggio a freddo. Risparmieremo in bolletta, e non rovineremo i capi.

5 trucchi da usare subito per consumare meno gas ed energia elettrica

Il terzo consiglio è di usare in maniera intelligente gli elettrodomestici che consumano più energia. Per esempio, quando accendiamo il forno, cuociamo anche quattro o cinque pietanze una dopo l’altra, in modo da sfruttare al massimo l’elettrodomestico quando è già in funzione, senza doverlo accendere più volte. Se accendiamo la stufetta elettrica, approfittiamone per asciugare i capi stesi, senza ricorrere all’asciugatrice, e così via.

Abbassare la temperatura del boiler

Chi utilizza il classico boiler in bagno sa che spesso questi apparecchi scaldano l’acqua a una temperatura molto più alta del necessario. Il consumo maggiore si ha per mantenere l’acqua alla temperatura impostata per lunghi periodi. Limitiamo al massimo questo spreco abbassando la temperatura dello scaldabagno. Per esempio, da 60 possiamo portarla a 50. La nostra doccia non ne risentirà, ma risparmieremo in bolletta.

Usare ciabatte elettriche con interruttore

Il quinto dei 5 trucchi da usare subito per evitare le bollette esorbitanti è di utilizzare una ciabatta unica, con interruttore, per caricatori, lampade da tavolo o piccoli elettrodomestici. In questo modo, non ci resterà che premere un singolo interruttore per eliminare il problema degli elettrodomestici in standby, senza dover staccare alcuna spina dal muro.

