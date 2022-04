Una ricorrenza come la Pasqua dovrebbe regalare sempre ore di grande serenità. Abbiamo la fortuna di vivere nel Paese più bello del Mondo. Di poter godere di tantissime meraviglie naturali e architettoniche, ma non sempre sappiamo godercele.

Le vacanze pasquali non sono lunghe come quelle natalizie, tuttavia, si vivono molto spesso in un clima atmosferico migliore. Non solo, le giornate sono molto più ricche di luce e stare all’aria aperta dovrebbe essere doveroso. Per molti, lo sappiamo, queste sono cose abbastanza scontate, soprattutto a Pasquetta, una festa nella festa.

Non per tutti, però, è sempre così. Pensiamo, per esempio, agli ammalati o a chi non ha le possibilità economiche per godersi qualche giorno fuori dalla propria casa. Sarebbe facile e scontato vedere sempre più verde l’erba del vicino, ma pensiamo a quando siamo noi a rappresentare il vicino, quando la nostra erba è più verde di quella altrui.

Questo, in fondo, accade, seppur non sia propriamente la stessa cosa, anche quando consultiamo l’oroscopo. Cerchiamo e speriamo sempre di leggere notizie migliori, ma ci sembrano sempre meno buone rispetto a quelle degli altri segni.

Cosa succederà, in tal senso, a Pasquetta? Andiamo subito a vederlo, partendo, come sempre, da chi avrà notizie positive. Saranno due i segni in particolare a brillare nel lunedì dell’Angelo.

Forza, energia e benessere per Leone e Capricorno, Pasquetta senza stress per Gemelli, monotonia e nessuna sorpresa per questo segno di fuoco

Il Leone, dopo un ottimo giorno di Pasqua, proseguirà sulla falsariga anche la giornata successiva. Serenità e benessere psicofisico saranno preponderanti per tutto il giorno. Nulla potrà turbare la sua quiete. Se in compagnia amichevole, sarà protagonista di chiacchierate brillanti e piacevoli. Con il partner, invece, potrà sfruttare Pasquetta per soggiornare in qualche SPA, per ritemprarsi e ricaricarsi.

Stesso discorso si può fare per Capricorno. Un lunedì dell’Angelo che sprigionerà energia pura, magari in compagnia di pochi e fidati amici. Una vacanza attesa da tempo o un’improvvisa partenza verso un luogo non molto distante. Non importa, sarà comunque una giornata all’insegna del benessere, che darà tanta fiducia per la ripresa lavorativa.

Un gradino al di sotto della forza, energia e benessere del Leone e Capricorno, ecco i Gemelli. Anche per i nati dal 21 maggio al 21 giugno sarà una Pasquetta priva di stress. Dopo un inizio aprile abbastanza turbolento, le cose stanno pian piano per sistemarsi. Questa breve vacanza giunge al momento giusto per ritemprarsi, senza pensare ai problemi quotidiani.

Chi invece non vivrà una giornata particolarmente brillante sarà il Sagittario. Si potrebbe dire, usando una frase di comune uso gergale, né carne né pesce. Una Pasquetta insipida e monotona, che trascorrerà senza lasciare il segno. Non avverrà nulla di negativo, ma per le grandi notizie bisognerà ripassare più avanti.

Approfondimento

