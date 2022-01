Le vacanze natalizie sono appena terminate eppure si consulta già il calendario per scorgere altri momenti in cui prendersi una pausa di relax. Anche perché non tutti hanno avuto la possibilità di godersele al meglio, causa quarantene e positività. Per tanti italiani sono state vacanze non vacanze, obbligati in casa dal Covid. Sperando che la situazione possa presto migliorare, ci si augura che dalla fine del mese ci possano essere notizie più positive al riguardo.

Ci saranno famiglie che opteranno per la settimana bianca, magari in comprensori di buona qualità come visto nei giorni scorsi. È il caso di Montecampione, che non sarà un borgo incantevole, ma è il luogo giusto per trascorrere una settimana bianca all’insegna del divertimento sulla neve. Le coppie, invece, potrebbero decidere di trascorrere una giornata in SPA. Oppure frequentarne due o tre differenti, magari in luoghi diversi, per abbinare al relax anche una visita turistica. Vediamo alcuni consigli che arrivano da Tripadvisor, solitamente molto attendibile al riguardo.

Non pensiamo solo alla settimana bianca, per gli amanti del relax e del benessere ecco le 5 migliori SPA in Italia per Tripadvisor

Iniziamo dal White Bay Resort di Fontane Bianche, vicino a Siracusa. Già il nome è sinonimo di garanzia. Uno dei centri storici più belli dell’intera penisola, un ambiente da favola, anche d’inverno. Costruito a pochi passi dalla spiaggia, ha un’area Spa modernissima e super attrezzata. Addirittura, ci sono delle suite con accesso riservato ed esclusivo all’area benessere e con una piccola piscina in camera con vista mare. Un paradiso!

Subito dietro, rimanendo al sud, ecco il Capo Vaticano Resort Thalasso SPA, in Calabria. Affacciato sul Mar Tirreno, questo complesso è al top per quel che riguarda i trattamenti talassoterapici. Vasche di acqua marina ospiteranno i clienti in cerca di relax. Inoltre, si potranno effettuare percorsi durante i quali si potranno assaggiare tisane e infusi con prodotti a km 0. Un solo svantaggio, attualmente chiuso, bisognerà aspettare la primavera per visitarlo.

Un salto al nord

Dal sud ci trasferiamo al nord, per descrivere il Mandarin Oriental sul Lago di Como. Lo scenario cambia, dall’acqua salata si passa a quella dolce, con 1300 mq a disposizione per godere di ogni tipo di trattamento. La stanza del sale dell’Himalaya è il vero fiore all’occhiello.

Torniamo al sud, per visitare l’Hotel Margherita, a Praiano, in provincia di Salerno, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. Basterebbero solo queste due parole per giustificare la scelta. Anche in questo caso, però, bisognerà aspettare qualche settimana, perché la struttura aprirà il 1° marzo. La sua terrazza con vista mare e piscina riscaldata, però, ripagherà l’attesa.

Infine, ultimo trasferimento verso il nord est. Ad accoglierci il Falisia Luxury Collection Resort & SPA. Ci troviamo sullo splendido Golfo di Trieste, a pochi passi dal capoluogo giuliano. Qui, il fiore all’occhiello sono i trattamenti, tutti firmati Bakel, uno marchio di grande qualità per quanto riguarda la cura della pelle.

Quindi, non pensiamo solo alla settimana bianca, per gli amanti del relax e del benessere ecco le 5 migliori SPA in Italia per Tripadvisor, da nord a sud. Un momento speciale da dedicare a se stessi, facendosi coccolare dai migliori trattamenti in circolazione.