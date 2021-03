Spesso durante la giornata ci ritroviamo a dover affrontare alcuni problemi davvero fastidiosi. Certo, gli inconvenienti capitano in continuazione, ma alcuni possono essere risolti davvero in modo semplice. Addirittura a volte basta usare semplicissimi oggetti che tutti noi abbiamo già in casa. Ecco qualche soluzione pratica e geniale per risolvere alcuni noiosi problemi quotidiani.

Grucce

L’inconveniente più fastidioso delle grucce è la loro scivolosità. A tutti infatti capita di aprire l’armadio e di trovare cappotti e maglioni sul fondo del guardaroba. Eppure rendere le grucce antiscivolo è davvero semplicissimo. Infatti basterà prendere i palloncini gonfiabili di gomma (proprio quelli delle feste di compleanno) e infilarli alle due estremità dell’appendiabiti. In questo modo i vestiti non cadranno più.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Stesso risultato si può ottenere con una pistola di colla a caldo. Semplicemente andiamo a creare una fila di palline di colla su quasi tutta la lunghezza della gruccia. I vestiti ora resteranno ben fermi.

Scarpe scamosciate macchiate

Tutti nel nostro guardaroba abbiamo un paio di scarpe scamosciate e sappiamo bene che per macchiarle basta pochissimo. Eppure anche smacchiarle è molto semplice, basta sapere come fare!

Un primo metodo consiste nel bagnare un batuffolo di cotone nel latte e strofinare sulla macchia. Un secondo rimedio meno conosciuto invece si basa sull’utilizzo dell’acqua micellare. Tutte le donne conoscono questo detergente e struccante per il viso davvero delicato ed efficace. Il procedimento è simile: prendiamo un batuffolo di cotone (o anche una stoffa morbida) e sfreghiamo con forza sulla macchia. Le nostre scarpe saranno di nuovo bellissime.

Profumare il bagno

Ecco qualche soluzione pratica e geniale per risolvere alcuni noiosi problemi quotidiani. Uno degli inconvenienti in assoluto più fastidiosi è quello di non riuscire a mantenere il bagno profumato. Infatti i deodoranti e i profumatori per ambienti costano abbastanza e si consumano in fretta. Eppure avere un buon profumo delicato e costante in bagno non è affatto complicato.

Semplicemente ci occorrono solo un rotolo di carta igienica e il nostro olio essenziale preferito. Versiamo qualche goccia di olio essenziale nel cartone interno del rotolo di carta igienica, quindi usiamolo. Il profumo durerà quanto il nostro rotolo e non avremo più problemi di cattivi odori.