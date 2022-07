Grandi movimenti degli astri in questo mese. Il cielo di luglio è dinamico come le nostre vite in questo periodo. Molti di noi sono già in vacanza a godersi sole e meritato riposo, mentre altri stanno facendo le valigie in attesa di partire. Altri ancora, rimandano a settembre quando i luoghi di villeggiatura saranno meno affollati e il sole meno cocente. Cosa ci dicono gli astri in questo periodo? Quali saranno i segni favoriti dalla fortuna? Vediamolo insieme.

Un aspetto portatore di messaggi celesti molto positivi

Il cielo di luglio vede un bel trigono tra Giove e Mercurio che si formerà tra il 22 e il 25 del mese. Il trigono indica l’aspetto di due astri che si pongono a una distanza angolare di 120 gradi. È un aspetto favorevole e portatore di messaggi celesti molto positivi. Indica una posizione armonica, in cui le caratteristiche dei due pianeti si esprimono al meglio e si integrano vicendevolmente. Fortuna e successo dal 25 luglio investiranno alcuni segni zodiacali.

Ad essere particolarmente favorito sarà l’Ariete, già molto fortunato in questo anno, ma che ha vissuto momenti di stanchezza nella prima parte del mese. L’aspetto positivo di Giove rende l’ultima parte di luglio la più adatta per prendere decisioni che riguardano cambiamenti importanti.

Chi desidera cambiare lavoro o avviare progetti, o modificare aspetti importanti della sua vita, dovrebbe farlo in questo periodo, secondo gli astri. Tornano la grinta e l’energia di sempre e anche l’ottimismo nell’affrontare le situazioni della vita. Anche Venere è in ottimo aspetto e favorirà il rinnovamento in amore. Le coppie stabili ritroveranno la gioia dell’intimità, dopo le incomprensioni di inizio mese. Per i single si apre la stagione degli incontri. È il momento di sfoderare il fascino e partire alla conquista dell’altra metà del cielo.

Fortuna e successo dal 25 luglio per questi segni zodiacali favoriti da Giove

Periodo molto interessante anche per il segno dei Pesci. Interessante ma molto faticoso. Progetti da completare prima delle ferie, colleghi da sostituire e tante pratiche da smaltire, potrebbero mettere a dura prova la resistenza dei nati in questo segno. Ma è anche un periodo pieno di energia creativa, in cui l’intuito può suggerire soluzioni geniali. Le stelle consigliano di non trascurare l’amore e di trovare sempre il tempo per i sentimenti. Anche le coppie navigate hanno bisogno di momenti di intimità. I single non dovranno rinunciare al piacere della seduzione. L’estate li attende con la possibilità di incontri in cui sfoderare fascino e charme.

