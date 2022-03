L’equinozio di primavera riempirà le tasche di soldi all’Ariete e a questi fortunati segni zodiacali, ma Marte e Urano stravolgeranno le carte

La primavera entra spalancando le porte alla fioritura della vita. La natura segue così il corso delle stagioni, una legge più forte delle vicende umane. A soffiare contro alcuni segni zodiacali ci penseranno Marte e Urano che si danno battaglia. Meglio allora prepararsi ad una settimana un po’ movimentata.

Comincia il nuovo anno zodiacale

Dopo la Luna piena del 18 marzo, il 21 entra la primavera. Con essa il Sole si installa nel segno dell’Ariete. Ma non è solo il momento in cui inizia la stagione primaverile. Con la primavera comincia anche il nuovo anno zodiacale. Non a caso è proprio l’Ariete il primo segno dello zodiaco, che inaugura la successione dei 12 segni. Uno per mese, si daranno il turno per cominciare la danza celeste fino a marzo 2023. Sarà così che l’equinozio di primavera riempirà le tasche di soldi all’Ariete, con una settimana più che favorevole.

Nel segno dell’Ariete

Il Sole entra in Ariete e vi resta fino al 19 aprile quando passerà nel segno del Toro. L’Ariete è un segno di fuoco con caratteristiche molto interessanti. Prima di tutto, dentro di lui brucia un fuoco che lo spinge a impegnarsi e a realizzare qualcosa a favore dei meno fortunati.

È un segno sensibile alla condizione umana che ha difficoltà nella vita. Rappresenta bene la forza dei semi che germogliano in primavera. Non per niente ha nel pianeta Marte il suo alleato. Solo che questa forza, quando viene ostacolata, si trasforma spesso in testardaggine e si rischia una battaglia.

Tuttavia, l’Ariete avrà il Sole nel segno in questo periodo e la buona sorte spingerà a suo favore. Potrà così attendere una ricompensa per i suoi sforzi nel campo lavorativo, dove si immerge completamente. Inoltre Venere gli farà compagnia, regalando dei momenti felici alla sua vita sentimentale. Tutto ciò ricordando anche che fine febbraio e inizio marzo sono stati particolarmente duri per lui.

L’equinozio di primavera riempirà le tasche di soldi all’Ariete e a questi fortunati segni zodiacali, ma Marte e Urano stravolgeranno le carte

Ciò che capitava all’Ariete a inizio marzo avverrà per il Toro proprio in questo periodo e nella prima parte di aprile. Gli astri dispongono novità e cambiamenti, che non sono il piatto forte per il Toro. Urano, il Pianeta del progresso e delle novità, spingerà con l’irruenza di Marte in questo senso. Tuttavia, sapersi adeguare alle nuove sfide non potrà che giovare al Toro, di tendenza piuttosto mansueto e tradizionalista e restio ai cambiamenti.

La primavera porterà una ventata di fortuna ai Gemelli, protetti dall’influsso favorevole di Venere e Marte. Sarà l’occasione per sperimentare come l’amore possa non solo dare forza, ma creare unità nella vita.

L’Acquario avrà Mercurio che porterà buone notizie sul campo del lavoro. Ci saranno nuove conoscenze e nuove relazioni, che prenderanno forma con risultati positivi.

Attenzione allo Scorpione che, proprio in questa settimana, potrà avere un grosso colpo di fortuna.

Una settimana che farà da trampolino ad un aprile ricco di promesse.