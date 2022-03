Il vecchio detto che la fortuna aiuta gli audaci è sempre valido, soprattutto se si applica al mese di aprile. È il mese in cui tutti gli effetti della primavera si faranno sentire. La natura si darà da fare per liberare tutte le sue energie sopite durante l’inverno. Un’ondata di benessere investirà i diversi segni zodiacali e la fortuna ne preferirà qualcuno.

Ariete e Pesci

L’equinozio di primavera del 21 marzo ha introdotto la stagione dei fiori. Ha portato una ventata di benessere all’Ariete, che insieme a Toro e Gemelli, è il segno della stagione primaverile. L’Ariete riceverà il favore degli astri in questo periodo, con il Sole che lo illuminerà per i prossimi giorni.

Un segno fortunato agli inizi di aprile saranno i Pesci con Venere che entrerà nel loro segno. Il Pianeta dell’amore si trova bene nei Pesci, che si sentiranno più empatici. Allo stesso modo gli altri segni d’acqua come lo Scorpione e il Cancro. Venere coprirà della sua influenza anche Toro, Vergine e Capricorno, segni di terra ma più restii al fascino dei sentimenti.

Il mese di aprile comincerà nell’oro per Pesci e Ariete coccolati da Sole e Venere. Ma anche Giove e Nettuno faranno nascere benessere fisico e mentale per molti segni. Al benessere fisico ci pensa Giove che dà la possibilità di concretizzare la fortuna. Per quello mentale interviene Nettuno, un Pianeta con un fascino particolare. È con la sua influenza che si lasciano andare le preoccupazioni e si guarda a ciò che vale di più nella vita. Si mettono da parte le cose che dividono e che creano contrasti, per dare spazio a ciò che unisce.

Aprile comincerà nell’oro per Pesci e questi fortunatissimi segni zodiacali, a cui Giove regalerà un mare di soldi e Venere amore

Quindi, un segno particolarmente fortunato ad aprile sono i Pesci. Giove e Nettuno saranno presenti nel segno e allora si libererà la voglia di leggerezza. Voglia di fare tante cose, di viaggiare e di raggiungere nuovi orizzonti personali. Tutto questo lo portano i due Pianeti che infondono benessere e apertura mentale. I Pesci avranno anche la possibilità di accumulare soldi.

Anche il Cancro vivrà un mese di aprile molto positivo. Soprattutto la presenza di Marte in Pesci darà tanta energia e sensibilità al segno. Anche Mercurio accompagnerà quelli del Cancro, aprendo prospettive vincenti in ambito lavorativo.

Oltre al Cancro, anche il Toro avrà un aprile molto felice. Non la prima parte però, che risente ancora di una certa stanchezza. Ma con l’arrivo di Mercurio la musica cambierà e la capacità di tessere relazioni porterà frutti sul lavoro. L’eclissi del 30 aprile darà un grosso colpo di fortuna a questo segno.

Un aprile tutto sommato molto positivo per tanti segni.