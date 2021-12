Tutti coloro che seguono più o meno assiduamente le avventure e le disavventure del proprio segno zodiacale sanno bene che non ne esistono di uguali.

I segni zodiacali sono caratterizzati per la loro diversa visione del Mondo, ci sono quelli dal carattere difficile, quelli irascibili e quelli più docili.

Sicuramente dipenderà anche dal carattere della singola persona che, pur influenzato dagli astri, inciderà per la maggiore.

Tuttavia, esistono dei segni zodiacali di cui ci si dovrebbe ciecamente fidare. Dei segni che preferirebbero morire pur di non tradire la fiducia di un amico o del partner.

Si tratta di persone dall’animo nobile, sinceri e rispettosi del prossimo. Insomma, dei segni davvero leali di cui fidarsi sempre e che non daranno mai motivo per dubitare di loro. Oltre a Bilancia e Vergine diamo fiducia a questi 3 segni zodiacali fedeli in amore e leali in amicizia.

Infatti, molti quando pensano alla lealtà immaginano solo la Bilancia o la Vergine, eppure i segni veramente leali sono altri.

Sia in amore che in amicizia ci si potrà fidare ciecamente di Leone, Cancro e Sagittario.

Il Leone è uno dei segni più fedeli dello zodiaco anche se a volte può sembrare solamente irascibile, testardo ed orgoglioso.

Un segno che fa della lealtà una vera e propria regola di vita. Il senso della giustizia innato lo rende degno di fiducia sia in amore che in amicizia. Un segno che a volte pecca di superbia ma che non calpesterebbe mai senza motivo gli altri.

Per quanto sia sempre meglio guardarsi alle spalle, difficilmente il Leone deciderà di pugnalare gratuitamente.

Tuttavia attenzione a dare per scontata la presenza dei Leoni, infatti in questo caso la rabbia comincerà a prevalere su tutto.

Infatti, pur essendo molto tollerante non ama essere messo da parte.

Cancro

Il secondo segno zodiacale degno di fiducia è quello lunatico per eccellenza, il Cancro.

I nati sotto questo segno tendono ad essere molto leali ma solamente nei confronti di pochissime persone.

Un segno che, a differenza del Leone, non ha bisogno di essere circondato dalla folla. Tuttavia le persone che sceglie potrebbero davvero essere per la vita a meno che subentrino delusioni o problemi.

In questo caso si perderà irrimediabilmente la fiducia di questo segno zodiacale e, una volta persa, non si riuscirà a recuperare.

In amore il Cancro non tradirà mai la fiducia del partner dando veramente molta importanza alla sincerità.

Sagittario

I nati sotto al segno del Sagittario, poi, tendono ad essere molto leali e temono molto di deludere amici o compagno/a.

Per questo motivo i Sagittari anche se all’apparenza appaiono alla ricerca del divertimento senza impegno sono davvero molto rispettosi degli altri.

L’amicizia e, in generale, i sentimenti sono il motore che muove la vita di questo segno zodiacale.

Per questo motivo il tradimento e la disonestà non fanno parte della sua visione dell’universo fatto di onestà e fiducia incondizionata.