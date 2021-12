È risaputo che sulle nostre tavole il pesce non dovrebbe mai mancare, sia per deliziare il nostro palato ma anche perché fa bene alla salute.

Il pesce di cui parliamo in questo articolo è molto apprezzato nel sud Italia, tanto che a Messina proprio per la bontà delle sue carni viene chiamato ‘la regina del mare’. Vive nel mare Mediterraneo e nella costa atlantica occidentale, in ambienti profondi e nei fondali fangosi.

È chiamata la regina del mare il pesce dalle proteine nobili gustoso e delicato da cucinare al forno in umido e fritto

Dalle carni bianche, ha poche spine ed un sapore molto delicato.

Non è caro, il suo costo varia secondo la regione in cui è venduto, ma in genere possiamo acquistarlo in media intorno ai 5 euro al chilo.

Le caratteristiche nutrizionali

Il pesce spatola conosciuto anche come pesce bandiera o pesce sciabola è altamente digeribile, particolarmente magro, ricco di proteine nobili e appartenente alla famiglia del pesce azzurro, ricco quindi di omega 3. È indicato per l’alimentazione dei bambini perché si separa facilmente dalle lische e dalla pelle.

Un modo delizioso per cucinare il pesce spatola

Questo pesce è molto versatile in cucina. Infatti, può essere cucinato al forno, fritto, in umido e arrostito.

In Sicilia viene utilizzato nella preparazione di deliziosi involtini.

Ecco la nostra ricetta

Si utilizzano i filetti, cosparsi con olio extra vergine di oliva e di pangrattato condito con prezzemolo, aglio, vino bianco, pepe e pecorino.

I filetti una volta impanati vengono arrotolati e fermati con uno stecchino, conditi con olio, un po’ di succo di limone e cotti in forno per 25 minuti.

In Calabria gli involtini di pesce spatola vengono cucinati alla ‘scillota’ con melanzana fritta, un foglia di basilico e qualche cappero.

A Napoli questo pesce è conosciuto come pesce bandiera ed è utilizzato nella preparazione di buonissime parmigiane.