Lavare il pavimento è un’attività che tutti noi abbiamo sempre fatto. Ma quanti di noi conoscono i metodi giapponesi? La cultura giapponese è ricca di tradizioni che hanno influenzato molte delle nostre abitudini, ma spesso non ci rendiamo conto delle loro origini. Le tradizioni asiatiche, con la globalizzazione, sono entrate a far parte della nostra vita. E spesso ci troviamo di fronte alla cultura giapponese nello specifico durante il nostro quotidiano.Ti basterà seguire questi semplicissimi consigli.

Per questo, cerchiamo di approfittarne anche per provare alcuni metodi di pulizia davvero sorprendenti. Ecco il metodo giapponese per lavare il pavimento che ti farà avere un risultato davvero incredibile.

I metodi utilizzati in Giappone per lavare il pavimento e farlo splendere come mai prima d’ora

In Giappone, il modo più popolare per lavare il pavimento è noto come “fukin zuki”. Si tratta di un metodo tradizionale che prevede l’utilizzo di una spazzola di paglia dal manico lungo, chiamata fukin. Questa spazzola viene impiegata per raccogliere la polvere e lo sporco dal pavimento e poi spazzolare con cura. Un’altra tecnica è la Mizu-hajiki che prevede l’utilizzo di una bacinella di acqua calda, in cui vengono versate delle particelle di bicarbonato di sodio e una piccola quantità di sapone. Viene poi creata una schiuma con l’aiuto di una spugna. La schiuma viene quindi applicata sul pavimento, con l’aiuto di una spazzola. Dopo aver spazzolato, l’acqua viene rimossa con una scopa di paglia.

Ecco altre tecniche che vengono direttamente dal Giappone e che possono aiutarci a lavare il nostro pavimento

La tecnica Zokei-buro, invece, prevede l’utilizzo di una bacinella di acqua, sapone e bicarbonato di sodio, così come una spazzola. Invece di raccogliere la polvere e lo sporco, la spazzola viene utilizzata per strofinare con cura il pavimento. In questo modo, tutto lo sporco viene eliminato in un solo colpo e il pavimento rimane splendente e privo di tracce di aloni per giorni interi. Mantenere il pavimento pulito è una parte fondamentale della manutenzione di una casa. Ma come fare a mantenerlo pulito senza l’utilizzo di prodotti chimici? Oltre a usare i metodi appena illustrati, ci sono altre accortezze da seguire.

Il metodo giapponese per lavare i pavimenti di casa e avere un risultato brillante

La prima cosa da fare è quella di aspirare la polvere e lo sporco dal pavimento. Questo è un passaggio fondamentale per rimuovere la maggior parte dei detriti. In seguito, è bene usare una scopa di paglia per spazzolare i pavimenti, in modo da spostare lo sporco invece che da grattarlo e trascinarlo. Per assicurarsi che i pavimenti restino puliti per un lungo periodo di tempo, è consigliabile effettuare un lavaggio più approfondito con acqua calda e sapone neutro. La soluzione di sapone può essere applicata con una spugna o una spazzola.

È importante utilizzare acqua tiepida e non calda, in modo da evitare di danneggiare le superfici. Si può anche strofinare i pavimenti con una soluzione di acqua e aceto, che aiuta a rimuovere le macchie e a disinfettare le superfici. Un’altra alternativa è quella di utilizzare un detergente a base di bicarbonato di sodio. Questo prodotto non solo aiuta a rimuovere lo sporco, ma ha anche un forte potere sbiancante. Infine, per mantenere un pavimento pulito, è importante effettuare una pulizia regolare. L’ideale sarebbe lavare il pavimento una volta a settimana. Mantenere il pavimento pulito senza prodotti chimici è possibile. L’utilizzo di acqua, sapone neutro, aceto e bicarbonato di sodio può aiutare a mantenerlo sempre pulito e sicuro, e la stessa cosa può fare il metodo giapponese per lavare per terra.