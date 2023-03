Per risparmiare in bolletta l’ora per far partire la lavastoviglie quale sarebbe? Ecco la risposta

Per risparmiare in bolletta l’ora per far partire la lavastoviglie-proiezionidiborsa.it

Quando si torna a casa dopo una giornata di lavoro l’ultima cosa che si vorrebbe fare dopo mangiato è lavare i piatti. Ebbene ci tocca se in casa non abbiamo la lavastoviglie. Dopo il lancio della prima lavastoviglie in commercio, molte persone hanno deciso di introdurla tra gli elettrodomestici da avere in cucina. Alcuni pensano sia un po’ complicato utilizzarla, proprio per questo motivo oggi andremo a conoscere meglio questo elettrodomestico, approfondendo i programmi e facendo un piccolo riferimento alla pulizia.

Quali sono i programmi principali di una lavastoviglie

In commercio possiamo dire che se ne trovano davvero tantissime. Di conseguenza tutte queste non saranno uguali fra di loro, ma il meccanismo base è sempre quello. Infatti sebbene alcuni programmi possono variare, altri restano uguali per tutte le lavastoviglie. In linea generale, all’interno di un libretto per istruzioni, possiamo trovare 3 sigle:

P1;

P2;

P3;

P4;

P5;

P6

Queste, rispettivamente, rappresentano il programma uno, due, tre e quattro e via dicendo.

Ovviamente ci sono delle differenze tra i vari programmi, che sono fondamentali da conoscere in quanto ci consentiranno di attivare quello che più si addice alla nostra esigenza. Dunque andiamo a descriverli uno ad uno. Il programma “P1” è quello che possiamo definire “normale”. La temperatura varia tra i 55 gradi e 65 gradi. Generalmente si consiglia di utilizzare questo programma quando le stoviglie non presentano incrostazioni.

Qual è la differenza con gli altri programmi

Nel programma due si toccano anche i 70 gradi di temperatura. Qua il lavaggio inizia ad essere più intensivo, dunque viene consigliato quando si vuole fare una pulizia più profonda del materiale. Il terzo programma invece ha una temperatura di 50 gradi e si ha un consumo ridotto di acqua. Proprio per questo motivo viene definito “eco”. Può durare anche 4 ore ma non spreca così tanto come si pensa. Nel programma 4 invece si ha un lavaggio intensivo, per togliere incrostazioni. P5 è un lavaggio breve e P6 rappresenta il risciacquo.

Consumi e pulizia

Per risparmiare in bolletta l’ora per far partire la lavastoviglie è compreso tra le 19:00 e le 08:00 di mattina. Anche durante il weekend si potrebbe avere un minor consumo. Di conseguenza sarebbe meglio caricarla durante la giornata e farla partire solo una volta che si sono superate le sette di sera. Anche la lavastoviglie ovviamente dovrà essere pulita, come ogni elettrodomestiche che si utilizza in cucina. Il consiglio è quello di utilizzare un po’ di aceto di mele o di vino su un panno umido. Strofinare bene le superfici e risciacquare accuratamente. Tutte queste sono le nozioni base che dobbiamo sapere su questo elettrodomestico, molto utile da avere in casa. Può essere d’aiuto in particolar modo a chi non ha tempo per pulire troppe stoviglie.