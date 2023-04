Come fanno colazione le influencer di Tik Tok e Instagram: ricette semplici e veloci

Negli ultimi tempi il mondo dei social è cresciuto in maniera esponenziale. Sono nate le figure degli “influencer”, ovvero coloro che “influenzano” chi li guarda. Proprio per questo motivo è importante trasmettere le informazioni giuste, in quanto c’è un pubblico che molto probabilmente copierà ciò che vede. Vuoi conoscere anche tu e riprodurre le colazioni più virali di tik tok e instagram? Ecco i passaggi.

Un tema molto importante è quello dell’alimentazione. Molte influencer di Tik Tok o Instagram pubblicano cosa mangiano durante il giorno oppure danno consigli sulle colazioni. Per questo motivo oggi andiamo a conoscere le loro colazioni e vediamo anche come si preparano.

I pancake proteici

Tra le principali colazioni senza dubbio troviamo i pancake proteici. Precisiamo che proteico non è sinonimo di salutare. Infatti chi fa uso di prodotti proteici solitamente è perché gli sono stati prescritti da allenatori o nutrizionisti. In linea generale servono ad integrare le proteine che potrebbero servire per un’attività fisica intensa. Per i pancake proteici ci serviranno:

150 g di albumi, oppure 4 uova e prendiamo solo il bianco;

80 g di burro di arachidi;

60 g di farina di nocciole;

140 g di latte 0% grassi;

60 g di fiocchi d’avena.

Come fanno colazione le influencer di Tik Tok e Instagram: ricette leggere e light

Il procedimento per riprodurre i pancake proteici è veramente molto semplice. Ci servirà una ciotola, all’interno della quale versiamo gli albumi, la farina di nocciole e i fiocchi d’avena. A questo punto uniamo anche il burro di arachidi. Se si vogliono rendere un po’ più dolci si può aggiungere anche una punta di miele. Con una frusta si amalgamano tutti gli ingredienti e infine aggiungiamo il latte a filo, continuando a mescolare. A questo punto ungiamo una padella e via con il formare i pancake. Si possono condire con frutta fresca, sciroppo d’acero oppure un po’ di creme proteiche a scelta personale.

Porridge ai frutti rossi

Un’altra colazione che vediamo spesso è il porridge. Solitamente si può scegliere il topping che più si preferisce, in quanto i fiocchi d’avena stanno bene veramente con tutto. Oggi però vediamo la versione con i frutti rossi. Gli ingredienti che servono sono:

180 g di fiocchi d’avena;

200 ml di latte;

200 ml di acqua;

frutti rossi.

Prendiamo un pentolino e versiamo all’interno i fiocchi di avena. A questo punto dobbiamo aggiungere il latte e l’acqua. Man mano che passerà il tempo i fiocchi di avena tenderanno ad assorbire il liquido e si andrà a formare una sorta di composto cremoso. Infatti quando otteniamo questa consistenza vorrà dire che il porridge è pronto. Se vogliamo una versione ancora più gustosa potremmo aggiungere qualche cubetto di cioccolato fondente. Adesso possiamo versare il porridge in una ciotola e guarnire. Prendiamo i frutti rossi, li sciacquiamo sotto acqua corrente, e li adagiamo sopra i fiocchi d’avena. Per comodità molti utilizzano quelli surgelati, in modo da averli sempre a casa a portata di mano. Ed ecco come fanno colazione le influencer di Tik Tok e Instagram, per una linea perfetta e un’alimentazione bilanciata.