Molte famiglie prenderanno da luglio la nuova social card da 382 euro: controlla se ci sei anche tu

In arrivo un nuovo aiuto per le famiglie italiane. E non parliamo del reddito di cittadinanza e delle nuove misure che lo sostituiranno a partire da settembre 2023. Parliamo di una nuova social card che da luglio potrà fare felici diverse famiglie. Tutto parte da quanto stabilito dal Governo Meloni nella legge di Bilancio in vigore da gennaio.

E questo nuovo aiuto entra ufficialmente in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo che è l’atto che di solito fa partire le misure introdotte nella manovra finanziaria di un Governo.

Molte famiglie prenderanno da luglio la nuova social card da 382 euro

Diventa di fatto operativa la carta di risparmio spesa 2023 prevista dal Governo Meloni. La nuova social card ricaricabile che a partire dal mese di luglio finirà a quelle famiglie maggiormente in difficoltà. Nulla a che vedere con la cosiddetta carta acquisti, che prevede 40 euro al mese a famiglie che hanno over 65 o minori di 3 anni al loro interno. Questo nuovo strumento ha l’obiettivo di dare sostegno alle famiglie bisognose per l’acquisto di beni di prima necessità. Ne avranno diritto le famiglie che rientrano nei requisiti previsti. Innanzi tutto serve la residenza nel territorio italiano.

E deve essere di tutti i componenti il nucleo familiare che pertanto devono risultare iscritti nell’anagrafe della popolazione residente. Serve inoltre un ISEE inferiore a 15.000 euro ed in corso di validità. Si ricorda che l’ISEE in corso di validità è quello che scadrà a dicembre 2023 e che riguarda i redditi ed i patrimoni del 2021. Ma vale anche l’ISEE corrente, a condizione che sia ancora valido nel mese di luglio, dal momento che questa particolare forma di ISEE vale solo 6 mesi e va rinnovato anche ad anno in corso.

Una carta destinata a chi ha bisogno e quindi priorità a determinate categorie

Durante la fase pandemica il Governo ha deciso di dare ai Comuni dei fondi da destinare ai loro cittadini per la spesa quotidiana. I famosi buoni spesa che durante la pandemia hanno dato manforte ai bisognosi sono la base di partenza di questa nuova carta. E i fondi messi a disposizione rendono la misura fino ad esaurimento risorse. Significa che pur se è consentita la domanda a famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, avranno priorità di accesso le famiglie con un ISEE basso. I parametri che verranno utilizzati per le erogazioni di questa social card saranno basati sull’ISEE ma anche sulla composizione del nucleo familiare.

Le famiglie numerose per esempio, oppure quelle con minori o invalidi. L’importo della card sarà di 382 euro in unica soluzione ed una tantum. Sembra che non ci sarà necessità di presentare domanda. Infatti tutto avverrà in automatico. L’INPS comunicherà i potenziali beneficiari a ciascun Comune che in base al numero di card assegnato, stilerà le graduatorie degli aventi diritto. Nel caso rimangano fondi a disposizione, potrebbero essere destinate altre somme ai beneficiari della tranche da 382 euro. Molte famiglie prenderanno da luglio questo sostegno e saranno i Comuni a convocare i possibili beneficiari.