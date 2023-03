Foglie di limone e arancia in forno e frigorifero: uno straordinario trucchetto che ti stupirà

Facciamo un enorme sbaglio a buttare via le foglie degli agrumi di stagione. Oltre a servire in cucina servono a risolvere un problema comune in casa, scopriamo quale.

A partire dall’autunno fino alla primavera è il periodo perfetto per raccogliere gli agrumi. Sono frutti molto profumati e il loro mese di maturazione può variare in base alla tipologia e regione di coltivazione. Il sapore di limoni, arance, mandarini e pompelmi è spettacolare, fresco, più o meno dolce e con un retrogusto agro. Quando li acquistiamo per gustarli in tavola, spesso li lasciamo in un centrotavola e, in poco tempo, sprigionano in tutta la casa un aroma indescrivibile. Le bucce sono molto preziose per diverse ragioni, principalmente vengono utilizzate per deodorare gli ambienti di casa, armadi e cassetti, facendole essiccare all’aria aperta. Quindi se usiamo solo la polpa di agrumi, o il succo, non commettiamo l’errore di gettare via quello che rimane del frutto, compreso le foglie.

Perché mettere le foglie di limone e arancia in forno e frigorifero? Il rimedio naturale per la casa

Quelli che crediamo essere dei semplici scarti, sono invece degli elementi utilissimi e possono anche farci risparmiare sull’acquisto di ulteriori prodotti. Non tutti sanno che le foglie di molti agrumi contengono delle proprietà eccezionali, come oli essenziali e vitamine. In alcuni casi possiamo addirittura utilizzarle in cucina per infusi e ricette dolci e salate, oppure sfruttarle per un altro importante scopo. È incredibile ma possiamo eliminare il fastidioso, ma comune, problema degli odori sgradevoli all’interno degli elettrodomestici, come frigo e forno. Se vogliamo che il gradevole profumo di agrumi si estenda in tutti gli ambienti, la soluzione sarà mettere le foglie per pochi minuti in forno. Foderiamo la leccarda con della carta forno e adagiamo le foglie, impostiamo la modalità ventilata e lasciamo essiccarle per 10 minuti a 180 gradi. Grazie agli oli essenziali il forno profumerà come non mai e diremo addio ad eventuali odori sgradevoli e puzza di bruciato, dovuti alle cotture di alimenti grassi. Quando apriremo il forno, inoltre, la cucina e altre stanze avranno un fresco aroma di agrumi per giorni. Usiamo poi le foglie essiccate per riempire dei barattoli di vetro e disponiamoli nei vari angoli di casa, o anche dentro il frigorifero. Lasciamone qualcuna fresca all’interno del frigo e assorbirà tutti i cattivi odori, dopo circa 10 giorni sostituiamole.

Altri modi per profumare

Le foglie di limone e arancia in forno e frigorifero sono un rimedio a costo zero straordinario per profumare anche casa, ma possiamo ricorrere ad altri ingredienti comuni. Le foglie essiccate di erbe aromatiche come salvia, alloro, menta, tè, o fiori profumati, sono perfetti per ottenere gli stessi strepitosi risultati. Potremo sistemarli all’interno di sacchettini di lino, barattoli di vetro o latta, centrotavola per eliminare la puzza di fritto e deodorare le camere.