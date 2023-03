Hotel a 7 stelle, eccone 3 da far girare la testa! Ma il migliore al Mondo è in Italia

Sogni una vacanza super lusso? Allora devi scoprire questi alberghi elegantissimi. Tra servizi e comfort totale faranno della tua visita un’esperienza indimenticabile.

Quando prenotiamo una vacanza ci ritroviamo solitamente a scegliere l’albergo. D’altronde, è difficile rinunciare ai servizi e alla comodità che è in grado di offrire. Nella selezione si guarda spesso al rapporto qualità prezzo. Ma se gli spiccioli non sono un problema, possiamo sollazzarci in una fantastica struttura a 7 stelle. Anche se non sono così diffusi, gli hotel da sogno sono chicche che cambieranno la tua concezione di soggiorno. Qui ne mostreremo tre, tra i più belli in assoluto e di cui ti innamorerai. Ma la vera sorpresa sarà scoprire quale tra i tanti ha ricevuto la nomina di migliore al Mondo.

Tra gli hotel a 7 stelle eccone 3 di gran classe

Se già pensiamo che cinque stelle siano troppe per le nostre possibilità, figuriamoci sette! Gli hotel più lussuosi sfoggiano sontuosità e stravaganza. Prima di svelarli bisogna sapere, però, che ufficialmente questi alberghi non esisterebbero. Infatti, i sistemi di classificazione riconosciuti arriverebbero al massimo a cinque stelle. Per cui, sarebbero giornalisti o i proprietari stessi della struttura a stimarla tale per il suo pregio.

Detto questo, il primo hotel che rientrerebbe in questa categoria è situato nelle isole Figi. È il Laucala Island Resort, un incredibile complesso di ville (se ne conterebbero ben 25) gestito da circa 300 dipendenti. Le strategie per coccolare il turista qui non mancano. Ci sono piscine a sfioro, guest house e attività quali golf e gite in sottomarino. Insomma, si potrà vivere un’esperienza davvero unica per cui sarà difficile chiedere di più.

La seconda struttura è il famosissimo Burj Al Arab Jumeirah di Dubai. La particolarità si nota a partire dalla bizzarra forma a vela. Le stanze più piccole misurerebbero quanto un grande appartamento e per spostarsi in città sarebbe possibile accomodarsi sul sedile di una Rolls Royce. La camera più ambita è la Royal Suite, attrezzata con sala cinema e maggiordomo personale.

Per l’ultimo hotel dobbiamo spostarci fino alla punta meridionale dell’Africa. Qui, in territorio sudafricano sorge il Karkloof Safari Spa di Pietermaritzburg. Prenotandovi si potrà soggiornare in ville private dall’arredamento chic, e godere di una spa esotica con vista mozzafiato. Il safari è un’altra ghiotta opportunità, che si può praticare guidando un’auto privata. Come promesso, tra gli hotel a 7 stelle eccone 3 che pensavi esistere solo nella tua immaginazione!

Eppure, il più votato è in Italia

Nonostante l’esclusività delle strutture sopracitate, sembra che le preferenze dei viaggiatori vadano in altra direzione. Infatti, una recente classifica pubblicata dalla rivista americana Travel + Leisure ha messo al primo posto un hotel di Montalcino. Si tratta del Rosewood Castiglion del Bosco, un cinque stelle di classe immerso nella campagna toscana.

La tenuta avrebbe almeno ottocento anni e coprirebbe circa duemila ettari di terreno. I servizi sono molteplici e l’attenzione per i clienti altissima. Non a caso, Barack Obama in persona la scelse come soggiorno durante la sua vacanza italiana. E dalle foto, si può facilmente intuirne la ragione.