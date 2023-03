Hai il sospetto che lui o lei ti tradisca? Fai attenzione a questi 5 segnali che sono chiari indicatori

Il tradimento è un tema assai scottante e sempre in auge. Temi che il tuo lui o la tua lei ti metta le corna? Presta attenzioni ad alcuni atteggiamenti che ti sveliamo in questo articolo. Corri subito a leggere per toglierti ogni dubbio! Hai il sospetto che lui o lei ti tradisca? Ecco cosa dovresti controllare.

Il tradimento esiste da che esiste il mondo. Se un tempo il divorzio, praticamente, non esisteva, ciò non significa che le coppie degli anni passati erano più innamorate e più fedeli rispetto a quelle di adesso. Anzi, volendo analizzare nel dettaglio le cose, con grande probabilità, i tradimenti erano più diffusi in passato. Spesso i matrimoni erano combinati e quindi, tradire la moglie o il marito, era l’unico modo per cercare e provare il vero amore. Oggigiorno, spesso si tratta più di voglia di evadere. Non è un caso che gran parte dei tradimenti avviene attorno ai 40 anni. Forse la colpa è la monotonia della routine quotidiana, costellata anche da problemi e incombenze riguardanti la casa, i figli e il lavoro. Ad ogni modo, se hai il sospetto che lui o lei ti tradisca, presta attenzione ad alcuni atteggiamenti che devono farti subito insospettire.

Le mille sfaccettature di un tradimento

Ognuno ha la propria personalità e il suo modo di vedere e valutare le cose. C’è chi ritiene tradimento anche il solo pensiero e un amore platonico e chi, invece, ritiene che un semplice bacio sia cosa da poco e, come tale, non debba essere considerato un tradimento. Ad ogni modo, in base alla propria visione, sarà utile scoprire quali sono i segnali a cui fare attenzione.

Hai il sospetto che lui o lei ti tradisca? Occhio a questi 5 comportamenti

Il primo indizio che deve far pensare è se il nostro partner è diventato dipendente dal cellulare e non lo abbandona mai un attimo neppure quando va in bagno. Peggio ancora se trova ogni scusa per allontanarsi dalla nostra visione per scrivere messaggi indisturbato.

Altro segnale è il dimenticarsi di date importanti come il compleanno o l’anniversario di matrimonio. Questo deve fare insospettire soprattutto se il nostro compagno/a si è sempre dimostrato attento a queste cose. Ci sono infatti coppie che, oltre all’anniversario di matrimonio, festeggiano anche il giorno in cui si sono incontrati e quello del primo bacio!

Di contro, se non siete mai state coppie troppo sdolcinate e svenevoli, cominciate a diffidare se la vostra metà comincia a farvi regali anche senza un reale motivo. Questo è chiaramente il senso di colpa che parla.

Maggiore attenzione all’estetica e intimità