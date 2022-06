Risparmiare elettricità e quindi denaro sulle bollette, può essere molto semplice seguendo alcuni consigli efficaci e facili da attuare.

Con il rincaro delle bollette, che qui in Italia sta sfiorando il 40%, sono tantissimi i cittadini che non vogliono continuare a sprecare elettricità, sia per un motivo economico sia per un motivo prettamente ambientale.

Tutti possono ridurre il proprio consumo di elettricità e risparmiare elettricità in casa, sino (e in alcuni casi anche oltre) alle 500 euro annue.

Di seguito abbiamo raccolto importanti suggerimenti da implementare nella vita di ogni giorno.

Come risparmiare fino a 500 euro all’anno sull’energia elettrica seguendo questi 6 consigli che non tutti applicano

Scopriamo i primi tre consigli. Il primo consiglio è utilizzare delle prese intelligenti. Quando crediamo di aver spento un oggetto elettronico o un elettrodomestico, di solito non è davvero spento, ma è semplicemente in modalità stand-by.

Questo significa che i propri dispositivi continuano a consumare elettricità, del tutto inutilmente.

Possiamo accorgercene facilmente dalle luci rosse, dal fatto che l’alimentatore è ancora caldo al tatto o dal fatto che un dispositivo emette ancora rumori, nonostante abbiamo pigiato il tasto di spegnimento.

Se dimentichiamo troppo spesso di staccare la spina per non sprecare energia, dopo ogni utilizzo, possiamo acquistare delle prese intelligenti.

Questo tipo di prese ha un timer che scollega direttamente i dispositivi quando entrano in modalità stand by. Una vera comodità per un vero risparmio.

Il secondo trucco per risparmiare energia è molto più semplice e intuitivo: spegnere e staccare le prese. Ciò significa anche: scollegare il telefono cellulare quando è carico, altrimenti la batteria continuerà ad assorbire elettricità. Il terzo consiglio è spegnere sempre le luci quando si esce da una stanza.

È possibile risparmiare energia anche sull’utilizzo del forno con un metodo altamente efficace.

Il quarto e il quinto consiglio per risparmiare

L’illuminazione rappresenta circa il 10% della bolletta dell’elettricità. Ecco perché se si posseggono ancora delle lampadine classiche, andrebbero subito sostituite con lampadine a LED. Se si continua a utilizzare le lampadine classiche, potremmo arrivare a pagare anche 100 euro in più all’anno sulla bolletta.

Convertire ogni illuminazione con le lampadine a LED farà bene all’ambiente e al nostro portafogli.

Il quinto consiglio riguarda la possibilità di risparmiare energia anche in bagno.

Se l’acqua viene riscaldata con l’elettricità, bisognerebbe pensare seriamente di acquistare un soffione doccia a risparmio energetico. Non solo farà risparmiare acqua, ma anche elettricità, soprattutto se ci sono più persone in casa, molto può sommarsi rapidamente.

Inoltre questi tipi di soffioni producono meno vapore e questo aiuta ad evitare anche la formazione di muffe, soprattutto in ambienti poco ventilati.

Il sesto consiglio riguarda l’utilizzo diligente della lavatrice

I programmi a 90 gradi vanno utilizzati una volta ogni tanto, per disinfettare vanno bene anche i programmi a 60 gradi (da utilizzare comunque raramente), la maggior parte dei lavaggi possono essere fatti a 30 gradi. Evitando anche accuratamente i programmi di prelavaggio, si risparmierà molta energia elettrica.

Ecco come risparmiare fino a 500 euro all’anno sulle nostre bollette, seguendo accuratamente questi semplici 6 consigli.

Lettura consigliata

