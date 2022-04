Nuovo appuntamento con gli esperti di ProiezionidiBorsa con le piante da conoscere per trasformare i nostri giardini in capolavori. Nelle scorse settimane abbiamo scoperto la bellezza del Salice del Deserto e quella di questa pianta dai fiori stellati e multicolore facilissima da coltivare. Oggi proveremo a unire l’utile al dilettevole e ci dedicheremo alle specie belle da vedere e che potrebbero rivelarsi anche preziosissime in cucina. Infatti questa pianta non solo ha fiori viola unici al Mondo e un odore inconfondibile, ma potremmo anche sfruttare le sue foglioline per impreziosire moltissime ricette.

La Salvia Purple Majesty è la pianta che renderà il giardino un capolavoro

Molti di noi hanno preso in questi anni la buonissima abitudine di coltivare le erbe aromatiche in giardino. Ma se vogliamo dare al nostro angolo verde una marcia in più, la pianta da iniziare a coltivare ad aprile è la Salvia Purple Majesty. Una varietà di salvia che oltre a essere utile è anche meravigliosa da vedere.

La Purple Majesty presenta le classiche foglie ovali tipiche della salvia. Ma a renderla unica sono i suoi meravigliosi fiori a forma di calice con colori che spaziano tra il blu e il viola. In più questa varietà ha un odore davvero unico e inconfondibile. Basti pensare che molti vivaisti la chiamano salvia al profumo di anice.

E ora scopriremo come iniziare a coltivarla in pochi semplici passaggi.

Fiori viola unici al Mondo e un odore che ci farà letteralmente innamorare con questa maestosa pianta perfetta da piantare in giardino ad aprile

La seconda metà di aprile è il momento ideale per iniziare a coltivare la Salvia Purple Majesty. Questa pianta ama il clima tipico della primavera e odia gli sbalzi di temperatura. E se vogliamo vederla crescere forte e rigogliosa, dovremo ritagliarle uno spazio importante. Il cespuglio può anche raggiungere il metro e mezzo di altezza.

Fondamentale sarà la scelta del terreno. La Purple Majesty preferisce i terreni ben drenati e sabbiosi con pH che non deve discostarsi tra i valori di 5,5 e 6,5.

Se seguiamo queste indicazioni preliminari, farla crescere sarà un gioco da ragazzi. Questa salvia è infatti estremamente resistente e richiede poche cure sia per la potatura che per l’annaffiatura. Dovremo darle l’acqua soltanto due volte a settimana e fare attenzione a non creare ristagni e a non rendere troppo umido il terreno. Il rischio è quello di far marcire le sue preziose radici.

Pochissimi problemi anche per quanto riguarda gli attacchi dei parassiti. Gli unici che potrebbero creare qualche problema sono le mosche bianche ma con qualche goccia di Olio di Neem riusciremo a tenerle a debita distanza.

