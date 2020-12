Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le cure dentistiche ossia quelle che riguardano la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie che colpiscono i denti, le gengive e le altre parti del cavo orale, sono tra le spese mediche più costose. Molte persone, infatti, rinunciano a curarsi i denti perché i costi per queste prestazioni pesano molto sulle loro tasche e sul budget familiare.

E in un momento di crisi economica e sanitaria, come questa innescata dal lockdown, anche pagare la fattura di un dentista può essere un problema. Non tutti sanno, però, che in alcuni casi, si può andare dal dentista gratis o, comunque, pagare con una formula agevolata anche se tale agevolazione cambia da Regione a Regione.

Quest’oggi, i Consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno i casi in cui le cure sono gratuite o, comunque, agevolate. In particolare, cercheranno di chiarire se anche i bambini possono non pagare il dentista e, se sì, fino a che età i bambini non pagano il dentista.

Innanzitutto, occorre chiarire che quando ci si rivolge ad un professionista privato, e non al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il dentista vorrà essere pagata regolarmente la sua fattura. E ciò indipendentemente dall’età del bambino o dal reddito. Potrà, eventualmente, applicare uno sconto ma non garantirà la gratuità della propria prestazione.

Quando, invece, ci si rivolge al SSN, e si posseggono determinati requisiti personali e reddituali, le cure dentistiche sono gratuite, si paga solo il ticket. Questo vale per le categorie di persone ritenute più vulnerabili e per i bambini fino ad una certa età. Ma la gratuità delle prestazioni non è per tutte le cure.

Il cittadino, infatti, dovrà comunque sostenere i costi di eventuali protesi mobili o fisse, degli impianti nonché dei relativi materiali.

Fino a che età i bambini non pagano il dentista?

Oltre ai i soggetti in condizioni di salute particolarmente vulnerabili e quelli in condizioni socio-economiche svantaggiate, possono non pagare il dentista e ricevere gratuitamente dal SSN le cure dentistiche anche i bambini e i ragazzi in età evolutiva. Precisamente da 0 ai 14 anni.

Il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai bambini ed ai ragazzi in età evolutiva da 0 a 14 anni le seguenti prestazioni:

a) le visite odontoiatriche;

b) le estrazioni dentarie;

c) le otturazioni e le terapie canalari;

d) l’ablazione del tartaro;

e) l’applicazione di apparecchi ortodontici ai soggetti da 0 a 14 anni con patologie ortognatodontiche a maggior rischio, ad esclusione del costo del manufatto;

f) l’apicificazione ai soggetti da 0 a 14 anni.

Per sapere se si ha diritto o meno alle cure dentistiche gratuite, il cittadino deve rivolgersi all’ASL territorialmente competente.

