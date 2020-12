Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi lo dice che se si hanno problemi di colesterolo bisogna rinunciare a coccolarsi? Esistono tante varianti di biscotti che si possono realizzare che non vanno ad aggravare la nostra salute. Anzi, che possono essere un prezioso alleato contro il colesterolo alto. E anche quando siamo a dieta ma desideriamo qualcosa di dolce.

Vediamo insieme come realizzarli.

Ecco i biscotti di avena e mandorle a basso rischio colesterolo

Ingredienti per circa 30 biscotti:

100gr di mandorle;

200gr di fiocchi di avena;

100gr di sciroppo di riso (o 85gr di zucchero di canna);

80gr di olio di semi di girasole;

1 uovo intero e 1 tuorlo;

1 limone;

½ bustina di lievito per dolci.

Procedimento

Prendiamo un tritatutto e tritiamo i fiocchi d’avena e le mandorle. Andranno ridotti in farina abbastanza fine. A questo punto prendiamo una ciotola, aggiungiamo il mix di farine che abbiamo creato. E uniamo la mezza bustina di lievito. Ora è il momento di passare ai liquidi. Aggiungiamo l’olio di semi di girasole, lo sciroppo di riso (o in alternativa lo zucchero di canna). Mescoliamo con un cucchiaio di legno. Poi uniamo l’uovo intero e il tuorlo e un po’ di scorza di limone grattugiata. Continuiamo a mescolare finché non avremo un composto omogeneo ma leggermente appiccicoso.

Prendiamo delle piccole porzioni di impasto con le mani e realizziamo delle palline. Le dimensioni ideali sono quelle di una noce, ma si possono realizzare anche biscotti più grandi.

Foderiamo una teglia, meglio se è la placca da forno, con della carta forno. E adagiamoci le palline ogni volta che ne realizziamo una. Distanziandole di qualche centimetro. Finito di fare le palline schiacciamole leggermente con due dita. Così avranno la classica forma piatta sul fondo e arrotondata sopra.

Inforniamo in forno statico preriscaldato a 180° gradi per 15 minuti. Controlliamo sempre la cottura visto che ogni forno è differente dall’altro. E i nostri biscotti sono pronti per essere serviti!

Ed ecco i biscotti di avena e mandorle a basso rischio colesterolo. È importante curare bene l’alimentazione e mangiare alimenti che mantengano basso il colesterolo. Con questi biscotti ci si può concedere qualcosa di dolce in tranquillità.